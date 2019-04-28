Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Больше iPad Pro: Samsung создала необычный планшет-гигант

Технически Samsung Galaxy View 2 – это гибрид планшета и умного телевизора

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:47
Разрешение 17,3-дюймовой новинки не рекордное — Full HD
Разрешение 17,3-дюймовой новинки не рекордное — Full HD
Фото: Akket

Компания Samsung представила самый необычный планшет Galaxy View 2 гигантского размера. Новинка получила огромный 17,3-дюймовый экран, который почти в полтора раза больше iPad Pro.

Внутри Galaxy View 2 интегрирован процессор Exynos 7885, 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ постоянной памяти. Питает гигантский планшет такая же огромная батарея на 12000 мАч. За обработку звука отвечает система Dolby Atmos, которая используется в топовых смартфонах производителя.

А вот разрешение 17,3-дюймовой новинки не рекордное — Full HD (1920х1080 пикселей). Впрочем, этого хватит для просмотра видеоконтента, а именно на него ориентируется устройство в первую очередь. В качестве операционной системы выступает Android 8.1. Новинка предназначена для домашнего использования, что вполне логично. Габариты планшета-гиганта — 263,4 х 417 х 17,3 мм.

Технически это гибрид планшета и умного телевизора, то есть весьма нишевое устройство. Впрочем, несложные игры Galaxy View 2 вполне потянет.

Читайте также
Samsung порадовал владельцев старых смартфонов Galaxy

Предварительные данные о цене указывают, что новинка будет стоить 740 долларов. Правда, это данные пока только для американского оператора AT&T, который уже предлагает новинку по подписке за 37 долларов в месяц на 20 месяцев. Розничная стоимость пока не уточняется.

Смотрите также в сюжете о том, чем грозит интернет-зависимость:

Напомним, что ранее Samsung выпустила керамический Galaxy S10+, который оказался тверже гвоздя. Также мы составляли рейтинг самых выгодных смартфонов апреля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Раздражающие челки: ТОП-5 модных смартфонов без вырезов в экране Смартфоны Google Pixel 3 продают по смешным ценам Обзор Samsung Galaxy Fold: мир в восторге от смартфона Складываемый смартфон Samsung раскупили до начала продаж
Samsung android телевизор планшет Samsung Galaxy
Источник: Engaget
Реклама

Новости партнеров

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Лучшие и худшие фото зарубежных звезд в купальниках
Лучшие и худшие фото зарубежных звезд в купальниках
Пугачева сделала скандальное предложение внуку-бунтарю
Пугачева сделала скандальное предложение внуку-бунтарю
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие

Популярные статьи

Сегодня, 09:41Fun

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Сегодня, 09:39Fun

С Пасхой 2019: короткие поздравления в стихах

Сегодня, 09:37Fun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Сегодня, 09:35Fun

Пасха 2019: поздравления и лучшие картинки

Сегодня, 08:37Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Сегодня, 04:14Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Вчера, 12:40Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 08:00Fun

Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит

Вчера, 07:31Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Вчера, 05:30Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждет финансовый успех, а Близнецы почувствуют удовольствие от жизни

26 апреляПсихология

Гороскоп на май 2019 для знака Козерог: наступает время приятных перемен в личной жизни

26 апреляFun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

26 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

26 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

25 апреляFun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Кому опасно пить кефир?
Кому опасно пить кефир?
10 российских сериалов, за которые не стыдно
10 российских сериалов, за которые не стыдно