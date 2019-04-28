Больше iPad Pro: Samsung создала необычный планшет-гигант

Технически Samsung Galaxy View 2 – это гибрид планшета и умного телевизора

Разрешение 17,3-дюймовой новинки не рекордное — Full HD Фото: Akket

Компания Samsung представила самый необычный планшет Galaxy View 2 гигантского размера. Новинка получила огромный 17,3-дюймовый экран, который почти в полтора раза больше iPad Pro.

Внутри Galaxy View 2 интегрирован процессор Exynos 7885, 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ постоянной памяти. Питает гигантский планшет такая же огромная батарея на 12000 мАч. За обработку звука отвечает система Dolby Atmos, которая используется в топовых смартфонах производителя.

А вот разрешение 17,3-дюймовой новинки не рекордное — Full HD (1920х1080 пикселей). Впрочем, этого хватит для просмотра видеоконтента, а именно на него ориентируется устройство в первую очередь. В качестве операционной системы выступает Android 8.1. Новинка предназначена для домашнего использования, что вполне логично. Габариты планшета-гиганта — 263,4 х 417 х 17,3 мм.

Технически это гибрид планшета и умного телевизора, то есть весьма нишевое устройство. Впрочем, несложные игры Galaxy View 2 вполне потянет.

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Предварительные данные о цене указывают, что новинка будет стоить 740 долларов. Правда, это данные пока только для американского оператора AT&T, который уже предлагает новинку по подписке за 37 долларов в месяц на 20 месяцев. Розничная стоимость пока не уточняется.

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