Бомбардировка Марса термоядерными зарядами оказалась провальной идеей

Идею Илона Маска о превращении Марса в планету, пригодную для жизни, была раскритикована NASA

Превращение Марса в Землю откладывается. Фото: Daily Mail

Илон Маск ранее предложил идею, как сделать из Марса планету, пригодную для жизни. По его мнению, по полюсам Марса необходимо ударить мощными термоядерными зарядами, от высокой температуры которых растопятся полярные шапки и замерзший лед станет жидким, атмосфера разогреется и станет пригодной для человека.

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Ученые из NASA смоделировали эту идею и поведали о полученных результатах. Оказалось, что идея Илона Маска является абсолютно неработоспособной.

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По результатам исследования, бомбардировка Марса не приведет к желаемому результату, поскольку на планете недостаточно углекислого газа для поддержания парникового эффекта.

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Более того, жидкая вода не сможет образоваться на поверхности Марса из-за крайне низкого давления, которое меньше земного в 160 раз. Поэтому вода может существовать на Красной планете исключительно в виде льда или газа.

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Даже если бы был способ высвободить весь углекислый газ из недр Марса, согласно исследованию, атмосферное давление возросло бы с 1,2% земного до 6,9%, а этого все равно недостаточно.

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"Терраформирование Марса невозможно с использованием современных технологий", – заявил Брюс Якоски, глава исследования NASA из Университета Колорадо.

Его слова вовсе не означают, что терраформирование Марса невозможно в принципе. Просто на текущий момент у человечества нет необходимых технологий. Возможно, в будущем будут найдены новые способы превратить мертвый Марс во вторую Землю.

Напомним, на поверхность Марса вылезли таинственные черные "пауки". Также мы сообщали, что на Марсе взорвался астероид и оставил жуткий след.