Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бойся Tesla: электромобили начали собирать производители пылесосов

Компания Dyson показала электромобиль N526 стоимостью 182 тысячи долларов, но он никогда не выйдет в продажу

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:15

Рынок электромобилей развивается сумасшедшими темпами параллельно с ростом спроса на них. Причем к их производству подключаются даже те фирмы, которые ранее не занимались автомобилями в принципе. Недавно Sony представила свой первый электрокар, а на днях известный производитель пылесосов из Великобритании Dyson тоже анонсировал 7-местный электрический кроссовер под кодовым названием N526. Но его никто не сможет купить.

Сэр Джеймс Дайсон лично представил амбициозный проект элитного электромобиля, который просуществовал недолго. В недавнем интервью Sunday Times, известный изобретатель, рассказал, почему прототип N526 не смог добраться до дорог общего пользования.

Проект N526 останется мечтой
Проект N526 останется мечтой
Фото: TechSpot

Впервые о своем намерении начать производство электромобилей компания Dyson сообщила в 2017 году. Разработка шла полным ходом до конца прошлого года. В октябре 2019 года компания отказалась от своей программы по выпуску электромобилей из-за отсутствия коммерческой перспективы.

Смотрите также в сюжете о том, как проходят испытания электрокары Tesla:

Причиной стал сильно раздувшийся бюджет – на проект было потрачено более 500 миллионов долларов. Это стало слишком дорого для производителя пылесосов и другой бытовой электроники. Это не первый раз в истории индустрии, когда новые игроки на рынке не смогли осилить такую роскошь – итоговые модели получались слишком дорогими. Даже Tesla, которая, возможно, является негласным лидером этой отрасли, не лишена финансовых проблем. В случае с моделью электрокара от Dyson, ее себестоимость составила 182 миллиона долларов – покупателей на такие авто не нашлось и проект пришлось свернуть.

Основатель компании показал в Twitter семиместный кроссовер, который так и остался несбыточной мечтой. Батарея электрокара позволяла ему преодолевать расстояние до 965 километров. Такого показателя удалось достичь во многом благодаря запатентованным твердотельным батареям, которые способны обеспечивать такие характеристики "даже в морозную февральскую ночь при скорости 110 км/ч на автомагистрали с включенным обогревателем и радиоприемником".

Читайте также:
Редкие гости СТО: названы самые надежные автомобили 2020 года

Несмотря на вес в 2,6 тонны, алюминиевый электромобиль Dyson может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 200 км/ч. Под капотом у N526 два электродвигателя мощностью 200 кВт, а это примерно 536 л.с. В движении электрокар продемонстрировал сам Джеймс Дайсон в специальном закрытом комплексе.

Салон прототипа электромобиля от Dyson
Салон прототипа электромобиля от Dyson
Фото: TechSpot

Прототип внешне напоминает современную версию Range Rover. Приблизительные габариты кроссовера, по словам издания The Times, около 5 метров в длину, 2 метра в ширину, а высота — 1,7 метра. В салоне установлены компактные кресла с сегментированными подушками и подголовниками. Дайсон отмечает, что они обеспечивают отличную поддержку поясницы. Приборная панель электромобиля выполнена в минималистичном дизайне.

Читайте также:
Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов для плохих дорог

Несмотря на то, что разработка электрокара остановлена, команда из 500 человек уже работает над различными другими проектами, а компания открыта для предложений, чтобы позволить другим автопроизводителям использовать их твердотельную технологию батарей, которые наиболее эффективны, чем современные литий-ионные элементы. На вопрос, попытается ли Dyson когда-либо снова заняться электромобилями, глава компании ответил, только если это станет коммерчески жизнеспособным.

Напомним, что ранее Джеймс Дайсон помог Великобритании спасти миллионы жизней выпуском оружия победы над коронавирусом – жизненно необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также стоит отметить, что электромобили становятся умнее, и недавно Tesla Model 3 сама задержала вора при попытке угона.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Украинцы пересаживаются на автомобили из Китая: ТОП-5 популярных марок Украина в карантин заметно сократила производство авто Илон Маск высказался об акциях Tesla: что случилось Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов для плохих дорог
авто пылесос прототип автомобили электрокары Dyson
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Названы три главных признака, указывающих на заражение covid 19
Названы три главных признака, указывающих на заражение covid 19
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Богині любові: лише ці 4 красивих імені приносять жінкам кохання
Богині любові: лише ці 4 красивих імені приносять жінкам кохання
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук

Популярные статьи

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

Вчера, 21:48Wellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

Вчера, 15:17Fun

18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:10Travel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

Вчера, 11:25Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

Вчера, 09:05Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

Вчера, 08:15Fun

Мужчина уронил в реку телефон и нашел его исправным спустя восемь месяцев

17 маяFun

17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

17 маяТехно

На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества

17 маяШоу-бизнес

Go_A на Евровидении-2020: текст песни

16 маяСтиль

Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов

16 маяFun

16 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

16 маяШоу-бизнес

День рождения Меган Фокс: самые сексуальные фото огненной красотки

16 маяFood

Что приготовить из стручковой фасоли: четыре простых рецепта

Новости партнеров

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Познер обругал Михалкова
Познер обругал Михалкова
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
Названы самые обидчивые знаки Зодиака