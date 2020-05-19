Бойся Tesla: электромобили начали собирать производители пылесосов

Компания Dyson показала электромобиль N526 стоимостью 182 тысячи долларов, но он никогда не выйдет в продажу

Рынок электромобилей развивается сумасшедшими темпами параллельно с ростом спроса на них. Причем к их производству подключаются даже те фирмы, которые ранее не занимались автомобилями в принципе. Недавно Sony представила свой первый электрокар, а на днях известный производитель пылесосов из Великобритании Dyson тоже анонсировал 7-местный электрический кроссовер под кодовым названием N526. Но его никто не сможет купить.

Сэр Джеймс Дайсон лично представил амбициозный проект элитного электромобиля, который просуществовал недолго. В недавнем интервью Sunday Times, известный изобретатель, рассказал, почему прототип N526 не смог добраться до дорог общего пользования.

Проект N526 останется мечтой Фото: TechSpot

Впервые о своем намерении начать производство электромобилей компания Dyson сообщила в 2017 году. Разработка шла полным ходом до конца прошлого года. В октябре 2019 года компания отказалась от своей программы по выпуску электромобилей из-за отсутствия коммерческой перспективы.

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Причиной стал сильно раздувшийся бюджет – на проект было потрачено более 500 миллионов долларов. Это стало слишком дорого для производителя пылесосов и другой бытовой электроники. Это не первый раз в истории индустрии, когда новые игроки на рынке не смогли осилить такую роскошь – итоговые модели получались слишком дорогими. Даже Tesla, которая, возможно, является негласным лидером этой отрасли, не лишена финансовых проблем. В случае с моделью электрокара от Dyson, ее себестоимость составила 182 миллиона долларов – покупателей на такие авто не нашлось и проект пришлось свернуть.

Основатель компании показал в Twitter семиместный кроссовер, который так и остался несбыточной мечтой. Батарея электрокара позволяла ему преодолевать расстояние до 965 километров. Такого показателя удалось достичь во многом благодаря запатентованным твердотельным батареям, которые способны обеспечивать такие характеристики "даже в морозную февральскую ночь при скорости 110 км/ч на автомагистрали с включенным обогревателем и радиоприемником".

Несмотря на вес в 2,6 тонны, алюминиевый электромобиль Dyson может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 200 км/ч. Под капотом у N526 два электродвигателя мощностью 200 кВт, а это примерно 536 л.с. В движении электрокар продемонстрировал сам Джеймс Дайсон в специальном закрытом комплексе.

Салон прототипа электромобиля от Dyson Фото: TechSpot

Прототип внешне напоминает современную версию Range Rover. Приблизительные габариты кроссовера, по словам издания The Times, около 5 метров в длину, 2 метра в ширину, а высота — 1,7 метра. В салоне установлены компактные кресла с сегментированными подушками и подголовниками. Дайсон отмечает, что они обеспечивают отличную поддержку поясницы. Приборная панель электромобиля выполнена в минималистичном дизайне.

Несмотря на то, что разработка электрокара остановлена, команда из 500 человек уже работает над различными другими проектами, а компания открыта для предложений, чтобы позволить другим автопроизводителям использовать их твердотельную технологию батарей, которые наиболее эффективны, чем современные литий-ионные элементы. На вопрос, попытается ли Dyson когда-либо снова заняться электромобилями, глава компании ответил, только если это станет коммерчески жизнеспособным.

Напомним, что ранее Джеймс Дайсон помог Великобритании спасти миллионы жизней выпуском оружия победы над коронавирусом – жизненно необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также стоит отметить, что электромобили становятся умнее, и недавно Tesla Model 3 сама задержала вора при попытке угона.

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