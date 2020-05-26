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Браслет-бестселлер Xiaomi Mi Band 5 засветился перед анонсом

Сегодня, 09:15

Новый фитнес-трекер Xiaomi сможет даже оценивать уровень кислорода в крови и получит 11 режимов для занятия спортом

Пятое поколение безумно популярного фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 еще не было официально анонсировано, но фотографии новинки уже "уплыли" в мировую Сеть. Вместе с фотографиями стали известны технические характеристики умного носимого гаджета. Самая главная возможность позволит управлять фотокамерой смартфона, об этом сообщает TizenHelp.

О функции удаленного управления фотокамерой мобильного устройства мечтали многие владельцы модели еще в модели Mi Band 4. Владельцы надеялись, что такая возможность появится вместе с очередным обновлением, но Xiaomi, вероятно, припасла этот козырь для пятого поколения фитнес-трекера. Функция позволит переключаться между основной и фронтальной камерой, а также делать фотографии, в том числе групповые. К тому же, к имеющимся спортивным режимам новинка получит пять новых, в итоге их станет 11. Среди новых: йога, эллиптический тренажер, велотренажер, гребля и скакалка.

Xiaomi Mi Band 5
Фото: 3dnews
Xiaomi Mi Band 5
Фото: 3dnews
Xiaomi Mi Band 5
Фото: 3dnews
Xiaomi Mi Band 5
Фото: 3dnews
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В новом фитнес-браслете Mi Band 5 появится функция мирового времени, позволяющая сравнивать время городов, находящихся в разных часовых поясах. Кроме того, новый фитнес-трекер, в отличие от предшественника, получит поддержку аналоговых циферблатов. Новый браслет Xiaomi сможет даже оценивать уровень кислорода в крови.

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Стоимость Xiaomi Mi Band 5 предположительно составит около 29 долларов (примерно 800 гривен). Выпуск новинки ожидается во второй половине 2020 года.

Напомним, что ранее в прошлом году Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой. Также Xiaomi выпустила 100-ваттную турбо-зарядку.

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Источник: 3dnews
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