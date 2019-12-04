Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

Смартфон Escobar Fold 1 выпущен ограниченным тиражом 100 тысяч единиц

Роберто Эскобар сделал дерзкий ответ флагманам Фото: TechSpot

Роберто Эскобар, который является братом известного наркобарона медельинского наркокартеля Пабло Эскобара, представил смартфон с гибким экраном Escobar Fold 1. Новинка позиционируется как конкурент Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Главное отличие в том, что гибкий смартфон от Эскобара стоит почти в пять раз дешевле главных конкурентов – 349 долларов (около 8350 гривен), сообщает Gizmodo.

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Escobar Fold 1 использует складной дизайн, который превращает единственный 7,8-дюймовый экран AMOLED FHD+ в смартфон. Сам экран обладает соотношением сторон 4:3, как у старых планшетов iPad. На борту установлен 8-ядерный процессор Snapdragon 855 с частотой 2,8 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 16- и 20-мегапиксельные камеры. Работает устройство на Android 9.0 Pie.

"Мой смартфон не может сломаться, потому что мне не нужно было делать стеклянный экран, как у Samsung. Наш экран сделан из особого типа пластика, который довольно трудно сломать", — прокомментировал Роберто Эскобар.

Escobar Fold 1 Фото: TechSpot

Эскобар также акцентировал внимание на функциях защиты смартфона, заявив, что он "чрезвычайно безопасен", в отличие от устройств Samsung и Apple, которые "на 100% открыты для всех правительств мира". Новинка оснащена двумя слотами для SIM-карт и разблокирована для работы "во всех сотовых сетях США и во всем мире".

Реклама смартфона получилась очень сексистской: Escobar Fold 1 демонстрируют девушки в нижнем белье, используя тем самым самые примитивные методы маркетинга.

Но это не все причуды Эскобара. Своим анонсом брат наркобарона намерен победить Apple – он планирует подать коллективный иск против Купертино в следующем году. Сумма иска впечатляет.

"Apple обманывают людей. Они продают бесполезные телефоны потребителям по завышенной цене. 6 января 2020 года я подаю коллективный иск против Apple в суды Калифорнии на 30 миллиардов долларов. Я требую, чтобы Apple вернула людям часть своей нелегальной прибыли. Я потратил почти 1 миллион долларов только на адвокатов, чтобы начать этот судебный процесс", – заявил Эскобар в интервью Digital Trends.

Как Роберто удалось создать гибкий смартфон "с нуля" и по такой низкой цене? Все просто – складной смартфон Эскобара является копией мобильного устройства FlexPai, которое представила китайская компания Royole, но в продажу оно так и не поступило.

Escobar Fold 1 Escobar Fold 1 Escobar Fold 1 Escobar Fold 1 Escobar Fold 1 Escobar Fold 1 Фото: TechSpot Escobar Fold 1 Фото: TechSpot 1/7

Смартфон Escobar Fold 1 выпущен ограниченным тиражом 100 тысяч единиц. Версия с объемом памяти 128 ГБ обойдется в 349 долларов, а с 512 ГБ — 499 долларов. Заказать устройство можно на официальном сайте.

Напомним, что ранее китайский производитель Oppo готовил самый тонкий смартфон в мире. Также недавно мощный процессор для дешевых смартфонов обогнал iPhone 11.

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