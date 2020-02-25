Браузер Microsoft Edge пугает Google до ужаса

Опасения Google связаны скорее не с самим Edge, а скорее его расширения

Google официально предостерегает об опасности использования браузера Microsoft Edge. Новая версия браузера от Microsoft отказалась от старого движка за личным авторством, и перешла на популярный Chromium, на котором работает Google Chrome. По словам поискового гиганта, новый Edge менее безопасный, чем Chrome.

Опасения Google связаны скорее не с самим Edge, а с его расширениями. В отличие от Chrome, расширения браузера в Edge можно устанавливать в обход ограничений официального интернет-магазина, где они тщательно модерируются, что стравит под угрозу безопасность пользователей.

Компания Google добавила в интернет-магазин Chrome предупреждение для пользователей Edge о потенциальной опасности установки расширений. Оно не отображается, если заменить user-agent, чтобы магазин не видел, что сайт открыт в Edge. В других браузерах, в том числе Chromium, Opera и Brave, такое предупреждение не появляется, хотя все они поддерживают установку расширений для Chrome.

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Компания Google и раньше убеждала пользователей Edge отказаться от этого браузера в пользу Chrome. Например, YouTube открывался в Edge со старым дизайном и работал медленно. Microsoft тоже решила взять на вооружение аналогичный способ: после очередного глобального обновления Windows 10 настройки браузера по умолчанию сбрасываются и в качестве основного Microsoft рекомендует использовать Edge.

Несмотря на такое противостояние, Google помогает Microsoft развивать Edge. Браузеры обеих компаний основаны на коде Chromium и используют один и тот же движок. Кроме того, и Google, и Microsoft работают над технологиями, которые помогают развивать Chromium и любые браузеры, созданные на его основе.

Напомним, что ранее Google нашла способ "спасти" Windows 7. К тому же браузер Edge научился распознавать фейки в Интернете.

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