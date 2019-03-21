Браузер Opera подарил Android неограниченную анонимность

Встроенный сервис VPN скроет местоположение пользователя и затруднит отслеживание поведения в Сети

Встроенный сервис VPN не хранит истории и шифрует канал связи Фото: Akket

Opera Software объявила о выпуске новой версии мобильного браузера на платформе Android, который получил встроенный бесплатный VPN-сервис. Таким образом, пользователи мобильной версии браузера получили повышенную безопасность, анонимность и свободу серфинга в интернете.

Браузерный VPN предоставляет пользователям повышенный уровень контроля над своими персональными данными и их защиты, особенно при подключении к общественным сетям Wi-Fi. При активации сервиса, автоматически создается соединение с удаленным VPN сервером с использованием 256-битным алгоритма шифрования. Эта полезная функция скроет местоположение пользователя и существенно затруднит отслеживание его поведения в сети.

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Встроенный сервис VPN не хранит истории, что сильнее защищает приватность пользователя. Функция особенно полезна при выходе в Сеть через публичный незащищенный Wi-Fi: посылает запросы через шифрованный тоннель, шифрующий весь поступающий и исходящий интернет-трафик. Это снижает риск попадания приватной информации в руки третьих лиц.

Возрастающая популярность VPN-сервисов свидетельствует о том, что это необходимая функция в современных браузерах. Чтобы включить в Opera VPN, необходимо просто зайти в настройки браузера и активировать данную функцию, заодно выбрав регион для соединения. Загрузить интернет обозреватель можно бесплатно из Google Play.

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Напомним, что ранее браузер Opera научили торговать "эфиром". Также Opera выпустила для iPhone браузер с криптозащитой, который оказался эффективнее Safari.

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