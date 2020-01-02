Браузер Safari для macOS "украл" возможности Chrome

Новая функция работает на любом сайте, содержащем воспроизводимое видео

Функция в выводит любое видео поверх всего интерфейса macOS Фото: Unsplash

В прошлом году браузер Chrome получил крайне полезную функцию "картинка в картинке" (picture in picture). Теперь эта функция перекочевала в браузер Safari для компьютеров MacBook и iMac на операционной системе macOS.

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Суть функции в том, чтобы выводить любое видео, к примеру YouTube, поверх всего интерфейса в небольшом окошке. Так можно параллельно работать и периодически подсматривать любимый сериал или очередной интересный ролик популярного канала. Причем, работает функция на любом сайте, где есть видеоплеер.

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Чтобы запустить режим "картинка в картинке", достаточно открыть YouTube или любой другой веб-сайт с видеоплеером, нажать на плеере правой кнопкой мышки два раза и откроется контекстное меню, где нужно выбрать одноименную функцию. Затем появится маленькое окно с воспроизведением видеоролика, который можно перемещать по всему экрану – он всегда будет поверх всех окон, но будет привязан к одному из углов экрана. Если вы предпочитаете, чтобы окошко было расположено в произвольном месте рабочего стола, удерживайте клавишу Command во время перетаскивания.

Как работает режим "картинка в картинке" в Safari

Как только режим активирован, вы можете открыть новую вкладку в Safari, и видео продолжит воспроизведение в углу экрана. Кроме того, вы можете просматривать его, используя другие приложениях, вроде текстовых редакторов, электронных таблиц или Photoshop. Видео "картинка в картинке" останется на вершине независимо от фокуса окна.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших браузеров 2019 года. В то же время Google Chrome получил принудительную темную тему.

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