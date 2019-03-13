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Браузерные игры перестанут запускаться в апреле

Многие браузерные игры перестанут работать после отключения плагина Shockwave 9 апреля 2019 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:39
Shockwave Player для Windows отключат в апреле
Shockwave Player для Windows отключат в апреле
Фото: Engaget

Знаменитая платформа для интерактивного контента Adobe Shockwave прекратит существование 9 апреля 2019 года. Два года назад Adobe уже отказалась от инструмента разработки Director и Mac-плеера, поэтому плагин для браузеров оставался последней возможностью запускать Shockwave контент в браузерах. Корпоративные клиенты останутся единственными, у кого останется поддержка после официального отключения, чьи контракты истекают в 2022 году.

Для рядовых пользователей официальное отключение плагина означает, что 9 апреля они не смогут воспользоваться Shockwave Player для Windows. До появления быстрых HTML5 и WebGL, Shockwave наряду с Adobe Flash были единственными интерактивными платформами, позволявшие создавать браузерные веб-приложения (игры, программы, видео и аудиоплееры для интернет-стриминга). Но интернет продолжает развиваться, и отказ от таких инструментов, как Flash и Shockwave является вполне логичным решением, особенно учитывая их постоянные проблемы с безопасностью.

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Теперь плагин является неактуальным, медленным и устаревшим – многие разработчики давно прекратили его поддержку. Смерть Shockwave сделает вышеописанные приложения непригодными для использования на старых сайтах.

Также смотрите сюжет о том, как покорил интернет:

Напомним, что вчера в мире отметили 30-летие Интернета. Также интернету угрожал глобальный сбой, который, к счастью, прошел без последствий. 

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Источник: Engaget
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