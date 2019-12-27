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Бренд беспроводных пылесосов ROIDMI из экосистемы Xiaomi официально вышел на украинский рынок

В декабре 2019 года на полках украинских магазинов бытовой техники официально появилась продукция одного из самых инновационных мировых производителей аккумуляторных пылесосов HI-End класса ROIDMI

Покупателям представлены 4 модели стильных и мощных беспроводных пылесосов с гарантией 24 месяца. Эксклюзивным дистрибьютором беспроводных пылесосов ROIDMI стала компания ELKO Ukraine.

Особенности бренда

Руководство компании делает ставку на инновации и технологичность. Компания получила более 150 технических патентов, используемых при производстве ее продукции. Дизайнерские разработки ROIDMI отмечены на немецких конкурсах Red Dot Design Award и iF Design Awards, японском G-Mark и еще на шести крупных международных конкурсах в области промышленного дизайна.

"ROIDMI – один из самых профессиональных брендов беспроводных пылесосов, продукция которого продается более чем в 60 странах. Мы уверены, что люди во всем мире предпочитают пылесосы ROIDMI благодаря нашей хорошей репутации. На базе мощных технологических возможностей ROIDMI в ближайшем будущем будет запускать все больше и больше моделей", – говорит генеральный директор ROIDMI Джон Ван.

Преимущества пылесосов ROIDMI

Аккумуляторные пылесосы ROIDMI отличаются стильным дизайном, выполненным в классических цветах, регулировкой угла до 270º и оригинальной конструкцией.

По техническим характеристикам ROIDMI предлагает самый выгодный продукт в своем ценовом диапазоне: мощность всасывания от 115 до 145 Вт, в зависимости от модели, время работы на одном заряде от 40 до 60 мин., время зарядки – 2,5 часа, вес самой легкой модели пылесоса в минимальной комплектации – 1,3 кг, самой мощной – 1,5 кг.

Пылесосы ROIDMI можно интегрировать в универсальное мобильное приложение Mi Home от компании Xiaomi для управления "умным домом" как с Android, так и с iOS.

Рекомендованная розничная цена вертикальных пылесосов ROIDMI – от 5599 грн до 9999 грн, в зависимости от конкретной модели. Купить пылесосы-стики ROIDMI из экосистемы Xiaomi можно в сети магазинов Comfy.

О компании ROIDMI

Компания ROIDMI создана в 2015 году при участии инвесторов: Xiaomi, Shunwei и Haiquan Fund. С момента основания компания выросла в мировой бренд, представленный более чем в 60 странах, включая США, Великобританию, Европу и Японию.

Сайт компании – www.roidmi.com/en

По вопросу оптовой закупки аккумуляторных пылесосов обращайтесь в компанию ELKO Ukraine, которая является эксклюзивным дистрибьютером ROIDMI – перейти на сайт.

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