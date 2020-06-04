Бросает вызов нервам: на Android появилась самая сложная игра

Зубодробительная игра Dead Cells из игровых приставок перекочевала на мобильные платформы на Android

Известная своей сложностью игра Dead Cells от студии Motion Twin вышла на мобильной платформе Android. Ранее игра была доступна на компьютерах в Steam, игровых приставках PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Теперь владельцы мобильных платформ смогут скоротать время за хардкорным "рогаликом" в стиле метроидвании, который даже получил награду как "Лучшая экшен-игра" на The Game Awards 2018. Игру можно загрузить в Google Play по цене в 199 гривен.

На смартфонах Dead Cells предлагает пользователям адаптированный для сенсорных экранов интерфейс, несколько режимов игры, поддержку контроллеров и возможность включить автобой, поскольку реакция сенсорного дисплея может повлиять на динамичность игрового процесса. Для запуска Dead Cells требуется версия Android версии 6.0 и выше, а также 600 МБ памяти.

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Самое главное, разработчики напоминают, что игра очень сложная и требует крепких нервов, и просят геймеров быть повнимательнее, чтобы те не разбили телефон во время напряженной игровой сессии. За свой зубодробительный геймплей журналисты высоко оценили игру на сайте Metacritic в 90 баллов из 100.

Dead Cells Фото: 9to5google Dead Cells Фото: 9to5google Dead Cells Фото: 9to5google Dead Cells Фото: 9to5google Dead Cells Фото: 9to5google 1/5

Геймплей остался неизменным — главный герой также исследует заброшенные подземелья, города и канализации, сражаясь со здешними монстрами. За убийство врагов персонаж получает "клетки" (cells), которые можно потратить на улучшения и доступ к новому оружию. После каждой смерти у героя отнимают найденное оружие и накопленные ресурсы, но "клетки" можно тратить между уровнями.

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