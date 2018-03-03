Будущее наступило: в продажу поступил телефон размером с кредитную карточку

Сегодня, 13:20

Компания представила проект телефона Light Phone 2 с экраном на основе электронной бумаги

 

Телефон совсем не займет места в ваших карманах. Фото: indiegogo.com
Телефон совсем не займет места в ваших карманах. Фото: indiegogo.com

Компания Light представила на краудфандинговой платформе Indiegogo проект телефона Light Phone 2 с экраном на основе электронной бумаги. В нем доступны лишь базовые функции вроде звонков, сообщений и будильника, но в будущем разработчики могут добавить в него навигатор, музыкальный плеер и приложения такси.

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Американская компания Light начала на краудфандинговой платформе Indiegogo кампанию по сбору средств на телефон Light Phone 2, в котором электронная бумага используется в качестве основного и единственного экрана.

light-phone-2-keyboard

Несмотря на то, что он работает на модифицированной версии Android, компания позиционирует его как устройство для базовых функций с простым интерфейсом. Для навигации по меню в телефоне используются две кнопки на боковой панели и сенсорный экран на основе электронной бумаги.

light-phone-2-in-hand

Отметим, что новинка доступна для покупки за $250, и в случае успешного сбора средств, в апреле 2019 года телефон появится на широком рынке.

Напомним, ранее голландец создал систему распознавания кота,

Также сообщалось, как экран смартфона влияет на глаза вашего ребенка

Сюжет о том, что на самом деле стоит за фото в соцсети, смотрите на видео ниже:
карточка, смартфон, новинка

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Журналіст

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