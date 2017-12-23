Будущее рядом: в ресторане можно будет "рассчитаться" лицом вместо кредитной карты

Сегодня, 05:50

Cali Burger уже не в первый раз пытаются максимально автоматизировать собственные рестораны, в прошлый раз они поставили робота жарить котлеты для бургеров

Скрин с видео
Скрин с видео

Калифорнийская сеть фастфуд-ресторанов под названием Cali Burgers будет сканировать лицо клиентов для приема заказов, а создала эту систему компания, специализирующая по глобальному наблюдению за людьми.

Cali Burger уже не в первый раз пытаются максимально автоматизировать собственные рестораны. В прошлый раз они поставили робота жарить котлеты для бургеров. В этот раз решили избавиться от кассиров, вместо них поставив стойки, которые будут выдавать вам заказ после анализа вашего лица.

Клиент будет создавать так называемые аккаунты постоянного покупателя, связывая сканы своих лиц с предыдущими заказами. Вернувшись в ресторан, таким клиентам достаточно будет взглянуть в камеру — и их заказы автоматически отправятся на обработку.

"Наша задача уже в 2018 году заменить оплаты кредитной картой оплатами, основанными на распознавании лиц", — говорит директор Cali Group Джон Миллер. — "Распознавание лиц — это часть нашей стратегии, которая позволит ресторанам и магазинам получать те же преимущества и удобства в реальном мире, что получают клиенты онлайн-магазинов, вроде Амазона".

При этом разработкой этой системы занимается компания NEC Europe, которая уже оснастила полицию Южного Уэльса софтом для распознавания лиц, позволяющим находить людей в розыске путем обработки многих часов записей с камер наблюдения по всей стране. Та же компания разработала систему NeoFace Watch, которая призвана выявлять "подозрительных лиц" в реальном времени посредством данных с камер наблюдения. NEC уверяет, что все данные о лицах принадлежат только Cali Group, но от этого как-то не легче.

Ранее мы писали, что 
технологии, ресторан, будущее, клиенты, аккаунты, сканирование
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