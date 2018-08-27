Будущее смартфонов: Google показала альтернативу Android
В сети появились первые изображения новой операционной системы, которая заменит Android
Корпорация Google уже давно осознала, что потенциал Android исчерпался еще 2 года назад, и все последующие обновления лишь попытки удержать ее на плаву, закрывая множественные бреши в безопасности, и безуспешно пытаясь остановить утечки памяти и разряд аккумулятора.
В недрах Google разработчики уже давно ведут активную разработку преемника Android, который полностью ее вытеснит через несколько лет.
Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники внутри Google, смогло получить информацию и первые изображения интерфейса новой мобильной операционной системы. Преемник Android называется Fuchsia OS. Не исключено, что к моменту релиза маркетологи название будет изменено для более приятного восприятия.
На пробных эскизах оболочки Fuchsia OS видно интерфейс, который будет многооконным с многослойным и полупрозрачным наложением. Возможно, интерфейс новой мобильной ОС будет работать, как на iOS с ее технологией распознавания силы нажатия на экран 3D Touch.
Вообще, изначально проект был экспериментальным, однако руководство Google увидело перспективу в новой идее, и теперь делает большие ставки на Fuchsia OS.
По данным источника, первые версии новой ОС появятся в свободном доступе уже в 2021 – 2022 годах. А первые смартфоны с Fuchsia OS появятся в 2023 году. Придется подождать, но зато мир гарантированно ждет надежная и удобная мобильная операционная система, потенциала которой хватит как минимум лет на 10-15.
Напомним, что Android получил долгожданную возможность от iPhone, а также названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.