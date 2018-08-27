Будущее смартфонов: Google показала альтернативу Android

В сети появились первые изображения новой операционной системы, которая заменит Android

Новая мобильная ОС появится в 2021 году. Фото: MobileSyrup

Корпорация Google уже давно осознала, что потенциал Android исчерпался еще 2 года назад, и все последующие обновления лишь попытки удержать ее на плаву, закрывая множественные бреши в безопасности, и безуспешно пытаясь остановить утечки памяти и разряд аккумулятора.

В недрах Google разработчики уже давно ведут активную разработку преемника Android, который полностью ее вытеснит через несколько лет.

Прототип интерфейса Fuchsia OS thenextweb.com

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники внутри Google, смогло получить информацию и первые изображения интерфейса новой мобильной операционной системы. Преемник Android называется Fuchsia OS. Не исключено, что к моменту релиза маркетологи название будет изменено для более приятного восприятия.

На пробных эскизах оболочки Fuchsia OS видно интерфейс, который будет многооконным с многослойным и полупрозрачным наложением. Возможно, интерфейс новой мобильной ОС будет работать, как на iOS с ее технологией распознавания силы нажатия на экран 3D Touch.

Прототип интерфейса Fuchsia OS Bloomberg

Вообще, изначально проект был экспериментальным, однако руководство Google увидело перспективу в новой идее, и теперь делает большие ставки на Fuchsia OS.

По данным источника, первые версии новой ОС появятся в свободном доступе уже в 2021 – 2022 годах. А первые смартфоны с Fuchsia OS появятся в 2023 году. Придется подождать, но зато мир гарантированно ждет надежная и удобная мобильная операционная система, потенциала которой хватит как минимум лет на 10-15.

Напомним, что Android получил долгожданную возможность от iPhone, а также названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.