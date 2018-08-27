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Будущее смартфонов: Google показала альтернативу Android

В сети появились первые изображения новой операционной системы, которая заменит Android

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:27
Новая мобильная ОС появится в 2021 году. Фото: MobileSyrup
Новая мобильная ОС появится в 2021 году. Фото: MobileSyrup

Корпорация Google уже давно осознала, что потенциал Android исчерпался еще 2 года назад, и все последующие обновления лишь попытки удержать ее на плаву, закрывая множественные бреши в безопасности, и безуспешно пытаясь остановить утечки памяти и разряд аккумулятора.

В недрах Google разработчики уже давно ведут активную разработку преемника Android, который полностью ее вытеснит через несколько лет.

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Прототип интерфейса Fuchsia OS
thenextweb.com

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники внутри Google, смогло получить информацию и первые изображения интерфейса новой мобильной операционной системы. Преемник Android называется Fuchsia OS. Не исключено, что к моменту релиза маркетологи название будет изменено для более приятного восприятия.

На пробных эскизах оболочки Fuchsia OS видно интерфейс, который будет многооконным с многослойным и полупрозрачным наложением. Возможно, интерфейс новой мобильной ОС будет работать, как на iOS с ее технологией распознавания силы нажатия на экран 3D Touch.

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Прототип интерфейса Fuchsia OS
Bloomberg

Вообще, изначально проект был экспериментальным, однако руководство Google увидело перспективу в новой идее, и теперь делает большие ставки на Fuchsia OS.

По данным источника, первые версии новой ОС появятся в свободном доступе уже в 2021 – 2022 годах. А первые смартфоны с Fuchsia OS появятся в 2023 году. Придется подождать, но зато мир гарантированно ждет надежная и удобная мобильная операционная система, потенциала которой хватит как минимум лет на 10-15.

Напомним, что Android получил долгожданную возможность от iPhone, а также названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.

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Источник: Akket
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