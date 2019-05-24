Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Быстрее и лучше: Apple выпустила новые модели MacBook

Новый модельный ряд ноутбуков Apple получил исправленные клавиатуры и более мощные процессоры

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:54
MacBook Pro от Apple доступны по цене от 1799 долларов
MacBook Pro от Apple доступны по цене от 1799 долларов
Фото: Pixabay

В преддверии презентации WWDC 2019 Apple выпустила на рынок новый модельный ряд MacBook Pro в новом дизайне, а также рядом улучшений и исправлений проблемных мест прошлого года. В частности, была исправлена проблема с залипанием клавиатур, которая досаждала пользователям элитных ноутбуков.

Смотрите также в сюжете о том, как купить новый ноутбук за небольшие деньги:

Apple сообщает, что новый 13-дюймовый MacBook Pro с сенсорной панелью получил новые 4-ядерные процессоры, частота которых может повышаться до 4,7 ГГц. Более крупная 15-дюймовая модель теперь оснащена более быстрыми процессорами Intel Core с 6 и 8 ядрами, которые могут работать до 5,0 ГГц в режиме Turbo Boost.

13-дюймовый MacBook Pro 2019
13-дюймовый MacBook Pro 2019
Фото: TechSpot

В сравнении с самым быстрым 4-ядерным 15-дюймовым MacBook Pro 2018 года, новый восьмиядерный вариант оказывается в 2 раза быстрее, а также предлагает почти на 40% больше производительности, чем 6-ядерный MacBook Pro.

Читайте также
Мощный MacBook Pro 2018 дико перегревается

Возможно, более интересным является изменение, которое Apple внесла в клавиатурный блок MacBook Pro. Apple сообщила The Wall Street Journal, что внесла изменения в материал, используемый в механизме клавиатуры. Подробности не сообщаются, но Apple заявила изданию, что это поможет с залипанием и случайными двойными нажатиями клавиш, с которыми сталкиваются некоторые пользователи.

15-дюймовый MacBook Pro 2019
15-дюймовый MacBook Pro 2019
Фото: Apple

Обновленные 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Pro от Apple доступны сегодня по цене от 1799 до 2399 долларов соответственно.

Напомним, что ранее Apple не смогла исправить "тормоза" в iPhone XS. Также Apple ранее отправили на "кладбище" перспективный проект.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Microsoft изымает продукцию Huawei из продажи Apple iPhone и iPad научились запускать игры с компьютера iPhone 11R получит новые цвета корпуса Apple остановила производство дешевых iPhone
Apple проблемы клавиатура ноутбуки MacBook
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Популярные статьи

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь