Быстрее и лучше: Apple выпустила новые модели MacBook

Новый модельный ряд ноутбуков Apple получил исправленные клавиатуры и более мощные процессоры

MacBook Pro от Apple доступны по цене от 1799 долларов Фото: Pixabay

В преддверии презентации WWDC 2019 Apple выпустила на рынок новый модельный ряд MacBook Pro в новом дизайне, а также рядом улучшений и исправлений проблемных мест прошлого года. В частности, была исправлена проблема с залипанием клавиатур, которая досаждала пользователям элитных ноутбуков.

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Apple сообщает, что новый 13-дюймовый MacBook Pro с сенсорной панелью получил новые 4-ядерные процессоры, частота которых может повышаться до 4,7 ГГц. Более крупная 15-дюймовая модель теперь оснащена более быстрыми процессорами Intel Core с 6 и 8 ядрами, которые могут работать до 5,0 ГГц в режиме Turbo Boost.

13-дюймовый MacBook Pro 2019 Фото: TechSpot

В сравнении с самым быстрым 4-ядерным 15-дюймовым MacBook Pro 2018 года, новый восьмиядерный вариант оказывается в 2 раза быстрее, а также предлагает почти на 40% больше производительности, чем 6-ядерный MacBook Pro.

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Возможно, более интересным является изменение, которое Apple внесла в клавиатурный блок MacBook Pro. Apple сообщила The Wall Street Journal, что внесла изменения в материал, используемый в механизме клавиатуры. Подробности не сообщаются, но Apple заявила изданию, что это поможет с залипанием и случайными двойными нажатиями клавиш, с которыми сталкиваются некоторые пользователи.

15-дюймовый MacBook Pro 2019 Фото: Apple

Обновленные 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Pro от Apple доступны сегодня по цене от 1799 до 2399 долларов соответственно.

Напомним, что ранее Apple не смогла исправить "тормоза" в iPhone XS. Также Apple ранее отправили на "кладбище" перспективный проект.

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