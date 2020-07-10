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Быстро садится батарея iPhone – выключите музыку

Сегодня, 09:45

Ошибка в обновлении iOS 13.5.1 заставила приложение "Музыка" потреблять заряд в фоне

С момента выхода обновления iOS 13.5.1 многие пользователи iPhone начали жаловаться на быстрый разряд аккумулятора. В сообществе Reddit была создана даже отдельная ветка с обсуждением данной проблемы, а часть пользователей начала штурмовать поддержку Apple в поисках ответов. Как позже выяснилось, проблема оказалась связана с высоким уровнем активности стандартного музыкального проигрывателя в фоновом режиме. Об этом сообщает MacRummors.

Проблема оказалась более серьезной – батарея угасала невероятно быстро. Связано это с тем, что приложение "Музыка" садит батарею даже тогда, когда музыку даже не слушают. Один из владельцев iPhone 11 заметил, что музыкальный проигрыватель проработал в фоне 18 часов и "съел" 95 % заряда, причем плеером он вовсе не пользовался. Такие проблемы привели к тому, что пользователям приходится подзаряжать смартфоны по нескольку раз в день, что сильнее изнашивает аккумулятор мобильного устройства.

Смотрите также в сюжете о том, как школьник создал зарядку для телефона, работающую от ходьбы:

Что характерно, первые жалобы поступили в Apple еще в апреле 2020 года. Но по мере увеличения количества пользователей, установивших злополучное обновление iOS 13.5.1, недовольных проблемой беспощадного потребления заряда музыкальным плеером только стало больше.

Активное потребление заряда iPhone приложением "Музыка"
Активное потребление заряда iPhone приложением "Музыка"
Фото: Reddit

Сразу же начали появляться "народные" методы по борьбе с потреблением заряда iPhone. Некоторым пользователям помогает отключение автоматических загрузок, фонового обновления и мобильных данных для приложения проигрывателя. Другим помог сброс смартфона до заводских настроек. Однако самый надежный способ оказался банально простым – удалением плеера, но вместе с этим теряется возможность слушать музыку с потокового аудиосервиса Apple Music. Apple пока не прокомментировала ситуацию.

Напомним, что ранее Apple пообещала делать меньше ошибок в обновлениях iOS для iPhone. Также в прошлом году Apple исправила "тонну" ошибок iPhone в iOS.

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Источник: Macrumors
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