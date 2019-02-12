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Бьют током: Dell срочно отзывает свои аккумуляторы

Владельцы внешних батарей Dell CN-05G53P оказались в зоне риска

Евгений Опанасенко
Вчера, 10:25
Все отозванные батареи будут бесплатно заменены на новые
Все отозванные батареи будут бесплатно заменены на новые
Фото: Windows Central

Пару лет назад компания Dell выпустила на рынок внешний аккумулятор емкостью 12800 мАч. Особенность новинки была в том, что она могла подзаряжать не только смартфоны, но даже ноутбуки.

Вскоре новые владельцы внешних батарей начали жаловаться производителю на обнаруженную неисправность, сообщает Engadget. Одиннадцать человек заявили, что их аккумуляторы были повреждены из-за недостаточно прочного корпуса, при это внутренние компоненты и провода оголились, что повысило риск поражения электрическим током.

Батареи Dell CN-05G53P оказались бракованными
Батареи Dell CN-05G53P оказались бракованными
Фото: Engaget

Подобные жалобы вынудили компанию свернуть продажи аккумуляторов Dell CN-05G53P и отозвать всю партию, выпущенную в 2017 году: в США было реализовано около 8900 таких батрей, а в Канаде – 475. Адаптеры продавались как через веб-сайт Dell, так и через Amazon и другие интернет-магазины.

Все возвращенные батареи будут бесплатно заменены на новые, более безопасные для использования.  

Самолет на солнечных батареях впервые преодолел Атлантику:

Напомним, что ранее эксперты обнаружили пугающую статистику – электросамокаты калечат тысячи людей каждый год. А недавно произошел трагический случай – подросток покончил жизнь самоубийством из-за смартфона.

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Источник: Engaget
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