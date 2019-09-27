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Спецпроект

Технологичный Бжег: участники проекта Make It Smart посетили лучшие заводы Польши

"Сегодня" рассказывают о том, как студенты ведущих украинских вузов ищут технологичные решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:54

Участники проекта Make It Smart
Участники проекта Make It Smart
После успешных презентаций своих стартапов в Варшаве и Берлине, студенты украинских вузов – финалисты проекта Make It Smart – отправляются во Бжег. Их цель не изменилась – команды ищут лучшие технологические решения, чтобы сделать жизнь в своих городах комфортнее.

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Следующая остановка участников на их пути по европейским big city – одни из лучших предприятий Польши, которые впечатляют своими инновационными решениями, а также автоматизированными процессами, когда человеческий фактор сводится к минимуму. Это завод по переработке мусора "Mo-Bruk", а также завод по изготовлению систем фильтраций и запчастей "Donaldson" (Filtration solutions). Масштабность производства невероятно впечатлила украинских студентов, что они и отметили в своих дневниках путешествия.

Завод по переработке мусора "Mo-Bruk"
Завод по переработке мусора "Mo-Bruk"

"В 6 утра мы выехали в сторону Бжега на завод по переработке мусора. Была очень познавательная экскурсия. Круто то, что завод не только перерабатывает мусор и отходы из других заводов, но еще и зарабатывает на этом! Лично меня удивил масштаб производства и технология изготовления," – делится воспоминаниями Артем Савенко из команды Запорожской политехники.

  • "Mo-Bruk" – это самая большая компания в Польше, которая занимается переработкой промышленных и небезопасных отходов. Завод производит в том числе альтернативные виды топлива, которые являются ценным энергетическим ресурсом, а также, по собственной запатентованной технологи, производит искусственный агрегат, который используется в строительстве дорог или как мелиоративный материал.

Самая большая компания по переработке мусора в Польше
Самая большая компания по переработке мусора в Польше

Интересно, что в технологическом цеху завода расположены десятки конвейерных лент и специальные сепараторы, которые "отбирают" свой тип мусора. Также предприятие имеет две мусоросжигательные машины, которые перерабатывают медицинские и небезопасные отходы.

"Меня очень удивило то, что рядом с предприятием не ощущается неприятных запахов! Отработанный воздух у них пропускают через специальные биофильтры", – отметила Мария Филенко, участница команды Днепровской политехники.

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Далее украинские студенты имели возможность узнать, как работает завод по изготовлению воздушных и гидравлических фильтров "Дональдсон". Прослушав исторические факты о предприятии и компании в целом, команды своими глазами увидели и производство.

Участники Make It Smart посетили завод по изготовлению систем фильтраций
Участники Make It Smart посетили завод по изготовлению систем фильтраций

  • Торговая марка Donaldson является брендом премиум-сегмента и одним из ведущих поставщиков фильтров в мире. Завод в городе Скарбимеж построен на месте бывшего советского аэродрома и был открыт в 2015 году в честь 100-летия компании Donaldson. На данный момент здание завода занимает 13 тыс. квадратных метров, из которых 10 тыс – производство, а 3 тыс. квадратных метров занимает склад комплектующих и готовой продукции. Это предприятие является самым быстроразвивающимся среди заводов Donaldson в мире. Здесь производят воздушные и гидравлические фильтры и картриджи для автомобильных двигателей.

"Как бы мне хотелось, чтобы такие заводы появились в Украине! Захватывает дух от масштабности производства и инновационных технологий! Очень круто!" – рассказали студенты Львовской политехники.

Завод по изготовлению систем фильтрации в городе Скарбимеж (Польша)
Завод по изготовлению систем фильтрации в городе Скарбимеж (Польша)

На следующий день финалисты проекта Make It Smart могли обсудить увиденное, прогуливаясь уже по Вроцлаву. Какие-то места польского города напомнили им архитектуру Львова, другие же снова таки удивляли продуманностью решений для комфорта граждан страны.

"Как только мы вышли из машины, город поразил своей красотой, атмосферой и в целом удивил всем, хоть мы и были в нем пару часов", – поделился впечатлениями Артем Савенко, участник команды Днепровской политехники.

Финалисты проекта Make It Smart во Вроцлаве
Финалисты проекта Make It Smart во Вроцлаве
Финалисты проекта Make It Smart во Вроцлаве
Финалисты проекта Make It Smart во Вроцлаве
Финалисты проекта Make It Smart во Вроцлаве
Финалисты проекта Make It Smart во Вроцлаве
Финалисты проекта Make It Smart во Вроцлаве
Финалисты проекта Make It Smart во Вроцлаве
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Отметим, что в Бжеге студенты успели посмотреть знаменитый Силезский замок Пястов, который разместил в своих стенах музей польской династии Пястов. Из сохранившихся письменных источников доходят сведения о существовании как замка, так и самого города Бжега еще с 1235 года.

Музей силезских Пястов

Интересно, что каждый наместник вносил что-то свое во внешний облик замка.

Силезский замок Пястов (Бжег)
Силезский замок Пястов (Бжег)

В заключительном материале, который выйдет уже на следующей неделе, финалисты конкурса Make It Smart поделятся своими впечатлениями от поездки по европейским городам, а также расскажут о планах на будущее в реализации своих стартапов. Также вы узнаете, кто же стал победителем проекта. Будет интересно!

О конкурсе:

Make It Smart – конкурс студенческих проектов для улучшения инфраструктуры городов с использованием новых технологий и с учетом принципов Smart City. Проходит при поддержке компании ДТЭК в партнерстве с ведущими вузами.

Конкурс помогает понять, какие инновационные решения нужны украинским городам. Начинающие новаторы получат рекомендации по разработке от экспертов и гуру индустрии Smart City*.

Команда, чей проект победит, сможет воплотить его в жизнь.

*Smart city (умный город) – это принцип использования современных технологий для улучшения качества жизни в городах и селах.

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