Технологичный Бжег: участники проекта Make It Smart посетили лучшие заводы Польши
"Сегодня" рассказывают о том, как студенты ведущих украинских вузов ищут технологичные решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее
После успешных презентаций своих стартапов в Варшаве и Берлине, студенты украинских вузов – финалисты проекта Make It Smart – отправляются во Бжег. Их цель не изменилась – команды ищут лучшие технологические решения, чтобы сделать жизнь в своих городах комфортнее.
Следующая остановка участников на их пути по европейским big city – одни из лучших предприятий Польши, которые впечатляют своими инновационными решениями, а также автоматизированными процессами, когда человеческий фактор сводится к минимуму. Это завод по переработке мусора "Mo-Bruk", а также завод по изготовлению систем фильтраций и запчастей "Donaldson" (Filtration solutions). Масштабность производства невероятно впечатлила украинских студентов, что они и отметили в своих дневниках путешествия.
"В 6 утра мы выехали в сторону Бжега на завод по переработке мусора. Была очень познавательная экскурсия. Круто то, что завод не только перерабатывает мусор и отходы из других заводов, но еще и зарабатывает на этом! Лично меня удивил масштаб производства и технология изготовления," – делится воспоминаниями Артем Савенко из команды Запорожской политехники.
- "Mo-Bruk" – это самая большая компания в Польше, которая занимается переработкой промышленных и небезопасных отходов. Завод производит в том числе альтернативные виды топлива, которые являются ценным энергетическим ресурсом, а также, по собственной запатентованной технологи, производит искусственный агрегат, который используется в строительстве дорог или как мелиоративный материал.
Интересно, что в технологическом цеху завода расположены десятки конвейерных лент и специальные сепараторы, которые "отбирают" свой тип мусора. Также предприятие имеет две мусоросжигательные машины, которые перерабатывают медицинские и небезопасные отходы.
"Меня очень удивило то, что рядом с предприятием не ощущается неприятных запахов! Отработанный воздух у них пропускают через специальные биофильтры", – отметила Мария Филенко, участница команды Днепровской политехники.
Далее украинские студенты имели возможность узнать, как работает завод по изготовлению воздушных и гидравлических фильтров "Дональдсон". Прослушав исторические факты о предприятии и компании в целом, команды своими глазами увидели и производство.
- Торговая марка Donaldson является брендом премиум-сегмента и одним из ведущих поставщиков фильтров в мире. Завод в городе Скарбимеж построен на месте бывшего советского аэродрома и был открыт в 2015 году в честь 100-летия компании Donaldson. На данный момент здание завода занимает 13 тыс. квадратных метров, из которых 10 тыс – производство, а 3 тыс. квадратных метров занимает склад комплектующих и готовой продукции. Это предприятие является самым быстроразвивающимся среди заводов Donaldson в мире. Здесь производят воздушные и гидравлические фильтры и картриджи для автомобильных двигателей.
"Как бы мне хотелось, чтобы такие заводы появились в Украине! Захватывает дух от масштабности производства и инновационных технологий! Очень круто!" – рассказали студенты Львовской политехники.
На следующий день финалисты проекта Make It Smart могли обсудить увиденное, прогуливаясь уже по Вроцлаву. Какие-то места польского города напомнили им архитектуру Львова, другие же снова таки удивляли продуманностью решений для комфорта граждан страны.
"Как только мы вышли из машины, город поразил своей красотой, атмосферой и в целом удивил всем, хоть мы и были в нем пару часов", – поделился впечатлениями Артем Савенко, участник команды Днепровской политехники.
Отметим, что в Бжеге студенты успели посмотреть знаменитый Силезский замок Пястов, который разместил в своих стенах музей польской династии Пястов. Из сохранившихся письменных источников доходят сведения о существовании как замка, так и самого города Бжега еще с 1235 года.
Интересно, что каждый наместник вносил что-то свое во внешний облик замка.
В заключительном материале, который выйдет уже на следующей неделе, финалисты конкурса Make It Smart поделятся своими впечатлениями от поездки по европейским городам, а также расскажут о планах на будущее в реализации своих стартапов. Также вы узнаете, кто же стал победителем проекта. Будет интересно!
О конкурсе:
Make It Smart – конкурс студенческих проектов для улучшения инфраструктуры городов с использованием новых технологий и с учетом принципов Smart City. Проходит при поддержке компании ДТЭК в партнерстве с ведущими вузами.
Конкурс помогает понять, какие инновационные решения нужны украинским городам. Начинающие новаторы получат рекомендации по разработке от экспертов и гуру индустрии Smart City*.
Команда, чей проект победит, сможет воплотить его в жизнь.
*Smart city (умный город) – это принцип использования современных технологий для улучшения качества жизни в городах и селах.
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