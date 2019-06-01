Call of Duty: Modern Warfare впечатлил интернет потрясающим трейлером

Modern Warfare использует новый специально разработанный движок и демонстрирует высочайший уровень детализации

Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября 2019 года Фото: Engaget

Компания Activision после эксперимента с Black Ops 4, в котором вырезали сюжетный режим, оставив лишь "королевскую битву", решила вернуться к удачной серии Modern Warfare с упором на сюжет о международных конфликтах. Разработку поручили студии, ответственной за оригинальные три части Modern Warfare — Infinity Ward.

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Разработчик намеренно отказался от использования цифры "4" в названии, поскольку это будет не продолжение, а перезапуск серии, который получит простое название Call of Duty: Modern Warfare, словно возвращает нас в 2007 год. В честь грандиозного анонса состоялся выпуск взрывного трейлера.

Основная сюжетная линия будет разделена на две части историями двух солдат. При этом в обновленной серии ожидается возвращение некоторых легендарных персонажей. Одна из основных целей такого решения в сюжете — показать конфликт с различных точек зрения.

Modern Warfare демонстрирует высочайший уровень детализации Фото: Engaget

Критики пока позитивно принимают решение Activision вернуться к истокам. Перезагрузка Modern Warfare — это попытка вернуть Call of Duty звание шутера с мощной сюжетной линией, каким он был до 2012 года. Но затем великая серия шутеров постепенно приелась игрокам из-за однообразия клишированных сюжетов, и потеряла способность шокировать и удивлять. В попытках вернуть себе славу франшиза даже заигрывала с научной фантастикой. В конечном итоге игра скатилась к упору на многопользовательском режиме и полном отказе от одиночной компании в Black Ops 4.

Call of Duty: Modern Warfare – это перезапуск серии Фото: Engaget

Перезапуск Modern Warfare использует новый специально разработанный движок и демонстрирует высочайший уровень детализации. В игре широко используется фотограмметрия — это технология позволяет художникам сканировать реальные объекты для создания виртуальных. Это означает почти все увиденное в игре будет выглядеть реалистично, от оружия до кирпичных стен. Call of Duty: Modern Warfare выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и компьютеры 25 октября 2019 года.

Напомним, что ранее трейлер игры Death Stranding побил рекорды 2019 года. В свою очередь Sony показала запуск игр на PlayStation 5.

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