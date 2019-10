Call of Duty Modern Warfare вышла: претендент на лучшую игру 2019 года

Call of Duty: Modern Warfare стала самой высокооцененной частью серии за последние 8 лет

Состоялся выход игры Call of Duty: Modern Warfare от американской студии Infinity Ward. Игроки возлагали надежды на этот проект, так как издатель в лице Activision обещал в 2019 году сделать долгожданную "перезагрузку" серии, вернувшись к истокам, но уже с новой графикой, улучшенным геймплеем, а также полным пересмотром мультиплеера. Ночью спало эмбарго на обзоры, и журналисты, получившие игру раньше, активно публикуют свои впечатления, которые, оказались очень положительными.

Критики всецело хвалят Call of Duty: Modern Warfare. Средняя оценка на Metacritic сейчас составляет 86 баллов — это самый высокий показатель для серии с 2011 года, когда вышла Modern Warfare 3, закончившая оригинальную трилогию. Затем с каждым годом очередная часть шутера становилась все хуже и хуже, превращаясь в скучный тир. Но с новым Modern Warfare студия разработчик, наконец-то, вдохнула новую жизнь в старую формулу закостенелого геймплея.

Журналистам в целом понравилось новое творение Infinity Ward за идеальное сочетание классических элементов с новыми технологиями. В числе достоинств игры отмечают великолепную графику и прекрасно переданное ощущение стрельбы, разнообразные и интересные уровни, зрелищные постановочные сцены, интересные многопользовательские режимы и первоклассный звуковой дизайн. Недостатков у Call of Duty: Modern Warfare оказалось мало, но они нашлись: крайне короткая сюжетная кампания на 5-6 часов, сюжетные дыры и плохо продуманный режим Spec Ops.

Call of Duty в первую очередь славится своим мультиплеером, но сюжетная кампания тоже удалась – ей уделили особое внимание после ее отсутствия в прошлогодней Call of Duty: Black Ops 4. Критики отмечают, что история получилась интересной, многогранной, захватывающей и актуальной, хоть и короткой. Над постановкой зрелищных моментов работали создатели Uncharted и The Last of Us из Naughty Dog, где ощущается их почерк.

Acivision, похоже, услышала критику в свой адрес со стороны игроков и переделала игру так, как этого просила аудитория поклонников серии. Работа над ошибками в итоге помогла новинке стать самой высокооцененной частью серии за последние 8 лет и главным претендентом на игру 2019 года.

Скриншот из Call of Duty: Modern Warfare

Напомним, что ранее вышла игра The Outer Worlds, которая тоже получила восторженные отзывы от критиков. В свою очередь, пока на полках появляются новые осенние релизы, студия Rockstar Games ввела жесткое ограничение в Grand Theft Auto V.

