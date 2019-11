Цена PlayStation 5 будет дороже PlayStation 4 на 100 долларов

PlayStation 5 поступит в продажу через год по цене 499 долларов

PlayStation 5 появится в продаже ровно через год Фото: Unsplash

Официальный анонс PlayStation 5 состоялся в октябре, однако без громкой презентации, как это было в случае с PlayStation 3 и 4, а лишь простым сообщением на сайте Sony и в соцсетях. До сих пор Sony не показала внешний вид приставки и не раскрывает никаких подробностей кроме расплывчатых тезисов в духе "будет самой мощной и быстрой". На днях один из инсайдеров поделился информацией касательно ценника и вероятной датой выхода PS5 в продажу.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Как утверждает информатор PSErebus в Twitter, игровая приставка следующего поколения от Sony выйдет ровно через год – 20 ноября 2020 года. Ранее Sony уверяла, что PlayStation 5 появится в продаже зимой следующего года, но точной даты не указала.

Вторая раскрытая информация касается цены. Согласно данным инсайдера PlayStation 5 поступит в продажу по цене 499 долларов, что соответствует цене современного среднего смартфона. Однако это дороже, чем дебютировавшая в 2013 году PlayStation 4, стоившая 399 долларов.

Как известно, Sony очень осторожно подходит к формированию ценника на свою игровую продукцию, так как в 2006 году компания сильно обожглась на PlayStation 3, выпустив игровую приставку за 600 долларов, что отпугнуло покупателей.

Читайте также: В сети появилась первая фотография PlayStation 5

Под конец были раскрыты краткие данные касательно встроенного накопителя – это будет SSD диск, объемом 2 ТБ. Более того, в стартовую линейку войдет гоночная игра Gran Turismo 7 японской студии Polyphony Digital.

Конечно, это все слухи, однако стоит отметить, что информатор PSErebus ранее точно предсказал дату релиза игры The Last of Us: Part II.

Напомним, что ранее Sony показала геймпад для PlayStation 5. Также ранее была раскрыта тайна картриджей для PlayStation 5.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.