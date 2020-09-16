Главный секрет PlayStation 5 раскрыт за день до анонса

Магазин в Испании случайно раскрыл цену PlayStation 5 – 499 и 599 евро

В преддверии очередной презентации PlayStation 5, в Сети рассекретили цены игровой приставки, которые до сих пор не озвучены Sony. В Twitter опубликованы фотографии прайс-экрана магазина El Corte Ingles, где демонстрируются цены на стандартную и цифровую (Digtal) версии PlayStation 5, сообщает TechSpot.

Благодаря утечке из розничной торговой сети Испании мы теперь можем знать, во сколько обойдется привилегия владеть PlayStation 5 в первый же день продаж. На фотографиях показаны две записи: одна цена – 499,90 евро (594 доллара США), а другая – 399,90 евро (475 долларов США). Скорее всего, это стандартная и цифровая версии соответственно.

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Эти цены примерно коррелируют с другой утечкой, от французского ритейлера Carrefour, обнаруженной изданием PhonAndroid на прошлой неделе. Скриншоты страницы продукта PS5 в магазине показывают цифровую версию – 399 евро и стандартную – 499 евро.

Поскольку Sony еще не раскрыла свою ценовую политику в отношении игровых приставок нового поколения, она, возможно, решит немного снизить прайс, чтобы приблизиться к показателям от Microsoft на Xbox Series X и Xbox Series S. По слухам, анонс цен от Microsoft вынудил Sony в срочном порядке провести очередную презентацию, на которой мы ожидаем наконец-то узнать настоящий ценник PlayStation 5 и точную дату ее выхода.

Цены PlayStation 5 Фото: TechSpot

Также вечером сегодня, 16 сентября, на онлайновой презентации ожидается, что Sony раскроет несколько важных особенностей игровой консоли, вроде ее операционной системы, новых уникальных возможностей для игр, а также уточнит вопрос по обратной совместимости с предыдущим поколением PS4, PS3, PS2 и PSOne.

Напомним, что ранее Sony открыла предзаказ на PlayStation 5, но лишь для "избранных". В то же время Sony выпустила первые телевизоры для PlayStation 5 по цене автомобиля.

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