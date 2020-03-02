Ценопад в Украине: Sony снизила стоимость PlayStation 4

Компания Sony решила снизить стоимость подписки сервиса PlayStation Plus в Украине на фоне укрепления национальной валюты

На фоне укрепления гривны иностранные компании начинают снижать стоимость своих товаров и услуг, представленных в Украине. Так в воскресенье 1 марта 2020 года пользователи игровой приставки PlayStation 4, которые зарегистрированы в сервисе PSN, получили уведомление по почте о том, что компания Sony снижает стоимость цифрового сервиса PlayStation Plus на 30%.

Стоимость подписки PlayStation Plus будет изменена с 1 мая 2020 в 12:59 (по киевскому времени). Если раньше стоимость годовой подписки составляла 1849 гривен, то в мае она упадет до 1299 гривен. Таким образом новые цены выглядят так:

Стоимость 12-месячной подписки PlayStation Plus будет снижена до 1299 грн

Стоимость 3-месячной подписки PlayStation Plus будет снижена до 549 грн

Стоимость 1-месячной подписки PlayStation Plus будет снижена до 209 грн

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По словам Sony, изменения связаны с "рыночными условиями". Видимо, речь о том, что курс гривны в последнее время остается достаточно стабильным. Стоит отметить, что цены на игры и сервисы PlayStation с 2014 года постепенно росли – Sony каждые полтора года индексировала стоимость своих услуг и цен на игровые приставки под курс доллара.

Официальное сообщение от Sony Фото: PlayStation

Вероятно, что после снижения цен на сервисы вскоре подешевеют цифровые копии игр и самих игровых приставок.

Старая стоимость годовой подписки PlayStation Plus в Украине

Напомним, что ранее PlayStation 5 начали продавать по баснословной цене. В то же время PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала.

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