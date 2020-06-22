ЦЕРН построит гигантский Суперколлайдер длиной в 100 километров

Новый Суперколлайдер станет преемником Большого адронного коллайдера для дальнейшего изучения бозонной частицы Хиггса, стоимость проекта – 23 миллиарда долларов

Современный Большой адронный коллайдер длиной в 27 километров, является самым большим в мире прибором высоких энергий. Также это самая большая машина, когда-либо созданная руками человека. Но ЦЕРН, Европейская организация ядерных исследований (CERN), стоящая за коллайдером, планирует построить второй, еще больший коллайдер.

Теория Питера Хиггса, озвученная в 1964 году о существовании "частицы Бога", которую в последствии назвали в честь ученого, была впервые обнаружена в 2012 году. Теперь ученым предстоит углубиться в его изучение, но текущих мощностей недостаточно. Поэтому ЦЕРН утвердил планы по постройке 100-километрового кольца гигантского Суперколлайдера который позволит физикам более точно изучать бозон Хиггса, больше узнавать о темной материи и искать новые частицы и познавать другие тайны науки.

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Строительство может начаться не раньше 2038 года. На постройку гигантского сооружения потребуется около 10 лет и 23 миллиарда долларов. А заработает Суперколлайдер не раньше 2050 года. Первый шаг включает геологическую разведку, чтобы убедиться, что под Женевским участком нет подземных озер или других объектов.

Как сообщает The Guardian, новый коллайдер будет построен в два этапа. Первый будет связан с машиной, сталкивающей электроны и позитроны, чтобы максимизировать производство бозонов Хиггса. К 2050-м годам второй этап позволит разбивать протоны вместе с энергией в 100 тераэлектронвольт (ТэВ) – примерно в 6 раз больше, чем способность Большого адронного коллайдера. Новый Суперколлайдер также позволил бы ученым более точно изучить, как распадаются бозоны Хиггса – некоторые предполагают, что они распадаются на частицы неуловимой темной материи.

Расходы в 23 миллиарда долларов потребуют инвестиций со стороны стран-членов Евросоюза и участников ЦЕРН, а также обязательства по продолжению финансирования до 2050-х годов. ЦЕРН, возможно, потребуется обратиться за финансовой помощью к другим странам, включая США, Китай и Японию.

Нынешний Большой адронный коллайдер находится в процессе модернизации и должен быть перезапущен в мае следующего года. Его окончательный запуск после улучшений, как ожидается, состоится в конце 2027 года.

Напомним, что ранее ученые нашли объяснение, почему темная материя не убивает людей. Также ранее в глубокой Вселенной обнаружен необъяснимый феномен.

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