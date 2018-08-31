"Частица Бога" открыла для ученых новый феномен

Ученые обнаружили распад бозона Хиггса ("частица Бога") на две частицы – на пару кварков

Бозон Хиггса показал свои "внутренности". Фото: Популярная Механика

В ЦЕРНе участники коллабораций ATLAS и CMS, сообщили на семинаре, что ученые обнаружили распад бозона Хиггса ("частица Бога") на две частицы – на пару прелестных кварков. В англоязычной литературе они чаще всего называются bottom quarks.

Кварков на данный момент известно шесть. Они подразделяются на три поколения. Самый тяжелый кварк распадается раньше, чем успевает вступить в какие-либо взаимодействия. А из пяти остальных состоит вся материальная Вселенная.

Большой адронный коллайдер, в котором открыли бозон Хиггса The Daily Galaxy

События, похожие на распад бозона Хиггса, наблюдались и ранее, но утверждать, что дело именно в этом мешала возможность других распадов, дающих на выходе примерно такие же результаты — те же частицы, с той же энергией. 28 августа ученые заявили, что "частица Бога" оказалась делимой на два кварка, но этот факт еще нужно тщательно проверить.

Если результаты наблюдений повторно подтвердятся, то это будет сильнейшим разочарованием для всех настоящих физиков. Это будет означать, что Стандартная модель, предсказывающая такой распад, в очередной раз устояла. И предлагать альтернативы ей надо по какому-то иному поводу.

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Бозон Хиггса — частица, "отвечающая" за массу материи. Она была предсказана английским физиком Питером Хиггсом в 1964 году, а обнаружена на Большом Адронном Коллайдере в 2012 году.

Напомним, что ранее ученые обнаружили самую далекую черную дыру, а новая находка ученых может указывать на существование второго бозона Хиггса.