Чего боятся владельцы электромобилей: названы главные страхи

Большинство водителей электрокаров не жалеют о переходе на электричество

Американская автомобильная ассоциация развеяла мифы относительно электромобилей Фото: Unsplash

Популярность электромобилей неуклонно растет. С каждым днем появляется все больше автомобилистов, пересевшие на экологически чистые электрокары с "грязных" ДВС. Поскольку у электромобилей есть ряд серьезных недостатков, подавляющее большинство водителей все еще остается на традиционных авто из-за страха перед "неизвестной" технологией. Американская автомобильная ассоциация США (American Automobile Association) провела исследование, призванное определить, с каким опасениями столкнулись владельцы электрокаров перед покупкой, какие проблемы были обнаружены во время эксплуатации и насколько они остались довольны своим выбором в итоге.

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Организация обнаружила, что за 5 лет или 100 тысяч километров пробега владеть электромобилем оказалось дороже, по сравнению с бензиновыми автомобилями – около 600 долларов в год. Однако был развеян главный миф – беспокойство покупателей по поводу дальности автономного хода на одном заряде – его оказалось достаточно для ежедневных поездок. С подобным выбором столкнулись 91% опрошенных.

Оптимизма будущим покупателям может прибавить тот факт, что 95% опрошенных владельцев ни разу не сталкивались с проблемой разряда батареи во время движения. Владельцы также обнаружили важный факт о зарядке: электрокар можно запросто зарядить дома. Большая часть недоверия к электромобилям сводилась к недостаточному количеству зарядных станций, что могло стать серьезным препятствием для потенциальных покупателей. Но большинство владельцев (75%) заряжают авто на дому, оставляя его на ночь – это намного удобнее, чем поездка на заправку.

Около 43% водителей признались, что после приобретения электрокара стали ездить чаще, чем на бензиновых автомобилях в первую очередь из-за расхода топлива и цены на него. В то же время 78% опрошенных по-прежнему владеют машиной для дальних поездок, но большую часть перемещений они совершают на электрокарах (87%). По статистике владельцы электромобилей проезжают в среднем 62 километра в день.

American Automobile Association также отметила, что более высокая стоимость электрических авто со временем компенсируется более низкими эксплуатационными расходами. Количество электричества, необходимое для обеспечения 30 тысяч километров пробега за год, обходится в среднем в 546 долларов, в то время как эквивалентное количество бензина стоит 1255 долларов. По словам ААА, поскольку электрические автомобили не нуждаются в замене масла, затраты на техническое обслуживание в среднем оказывается на 330 долларов в год дешевле, чем на бензиновых аналогах. Но при пробеге в 100 тысяч километров стоимость владения электрокаром возрастает из-за необходимости заменять дорогостоящие запчасти, главная из которых – батарея.

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