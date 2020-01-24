Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чего боятся владельцы электромобилей: названы главные страхи

Большинство водителей электрокаров не жалеют о переходе на электричество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
Американская автомобильная ассоциация развеяла мифы относительно электромобилей
Американская автомобильная ассоциация развеяла мифы относительно электромобилей
Фото: Unsplash

Популярность электромобилей неуклонно растет. С каждым днем появляется все больше автомобилистов, пересевшие на экологически чистые электрокары с "грязных" ДВС. Поскольку у электромобилей есть ряд серьезных недостатков, подавляющее большинство водителей все еще остается на традиционных авто из-за страха перед "неизвестной" технологией. Американская автомобильная ассоциация США (American Automobile Association) провела исследование, призванное определить, с каким опасениями столкнулись владельцы электрокаров перед покупкой, какие проблемы были обнаружены во время эксплуатации и насколько они остались довольны своим выбором в итоге.

Читайте также:
Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

Смотрите также в сюжете о том, насколько выгодно быть владельцем электромобиля:

Организация обнаружила, что за 5 лет или 100 тысяч километров пробега владеть электромобилем оказалось дороже, по сравнению с бензиновыми автомобилями – около 600 долларов в год. Однако был развеян главный миф – беспокойство покупателей по поводу дальности автономного хода на одном заряде – его оказалось достаточно для ежедневных поездок. С подобным выбором столкнулись 91% опрошенных.

Оптимизма будущим покупателям может прибавить тот факт, что 95% опрошенных владельцев ни разу не сталкивались с проблемой разряда батареи во время движения. Владельцы также обнаружили важный факт о зарядке: электрокар можно запросто зарядить дома. Большая часть недоверия к электромобилям сводилась к недостаточному количеству зарядных станций, что могло стать серьезным препятствием для потенциальных покупателей. Но большинство владельцев (75%) заряжают авто на дому, оставляя его на ночь – это намного удобнее, чем поездка на заправку.

Читайте также:
Деградация на колесах: насколько быстро устают батареи электромобилей

Около 43% водителей признались, что после приобретения электрокара стали ездить чаще, чем на бензиновых автомобилях в первую очередь из-за расхода топлива и цены на него. В то же время 78% опрошенных по-прежнему владеют машиной для дальних поездок, но большую часть перемещений они совершают на электрокарах (87%). По статистике владельцы электромобилей проезжают в среднем 62 километра в день.

American Automobile Association также отметила, что более высокая стоимость электрических авто со временем компенсируется более низкими эксплуатационными расходами. Количество электричества, необходимое для обеспечения 30 тысяч километров пробега за год, обходится в среднем в 546 долларов, в то время как эквивалентное количество бензина стоит 1255 долларов. По словам ААА, поскольку электрические автомобили не нуждаются в замене масла, затраты на техническое обслуживание в среднем оказывается на 330 долларов в год дешевле, чем на бензиновых аналогах. Но при пробеге в 100 тысяч километров стоимость владения электрокаром возрастает из-за необходимости заменять дорогостоящие запчасти, главная из которых – батарея.

Напомним, что ранее Nissan планировал выпустить экологически "грязный" электромобиль Infiniti. Также мы выбирали ТОП-8 лучших автомобилей 2019 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Китае разработали дешевую альтернативу Tesla: фото Украинские водители смогут заплатить штраф через смартфон: как это будет Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера Это реально: электромобили Tesla заговорят с людьми
цены авто стоимость зарядка автомобили электрокары электромобили миф
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

Салат Граф - серьезный конкурент
Салат Граф - серьезный конкурент "селедке под шубой"
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Названы самые опасные для здоровья продукты
Названы самые опасные для здоровья продукты
Похудение возможно и без физических упражнений
Похудение возможно и без физических упражнений
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

Вчера, 08:35Fun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяШоу-бизнес

"Глаз не оторвать": сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом

21 январяWellness

Коронавирус уже унес более тысячи жизней: что надо знать о смертельных штаммах

21 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

21 январяFun

В уютном итальянском городке продают дома за один евро: фото

21 январяFun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяFun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

21 январяШоу-бизнес

Звездный отдых: Лилия Ребрик продемонстрировала стройную фигуру на Мальдивах

Новости партнеров

Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Ачма из лаваша - быстро, вкусно и сытно
Ачма из лаваша - быстро, вкусно и сытно
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
От колоректального рака защищает лук
От колоректального рака защищает лук
Резкое похудание в зрелом возрасте оказалось смертельно опасным
Резкое похудание в зрелом возрасте оказалось смертельно опасным