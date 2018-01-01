Человечество составляет менее 1% всей жизни на планете – ученые

Исследование показало, что люди уничтожили почти 85% диких млекопитающих.

Человечество - лишь 1%. Фото из открытых источников

Опытные ученые из Израиля выяснили, что люди составляют примерно одну десятитысячную жизни на Земле, с точки зрения биомассы. Также исследование показало, что люди уничтожили почти 85% диких млекопитающих.

Биологи из Института науки Вейцмана в Израиле в новом исследовании обнаружили шокирующее несоответствие между человеческим воздействием на Землю и фактическим весом присутствия людей.

Исследователи говорят, что, хотя люди составляют примерно одну десятую тысячную жизни на Земле, однако именно люди помогли уничтожить почти 85 процентов диких млекопитающих и вдвое сократить общий вес растений на планете.

Настоящие тяжеловесы планеты — это растения. Они составляют более 80 процентов мировой биомассы, говорится в исследовании, которое было опубликовано в понедельник в журнале Weizmann Institute of Science

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