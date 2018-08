Человечество живет в худший период истории Земли – ученые

Три последних года оказались самыми жаркими за последние 120 тысяч лет.

Последние три лета на Земле были самыми жаркими за всю историю ведения метеонаблюдений. Более того, все три последних года оказались самыми теплыми за последние 120 тысяч лет.

По словам ученого-климатолога Стефана Раммсторфа, руководитель анализа систем Земли в Потсдамском институте исследований воздействия на климат, отметил, что июль 2018 года стал самым худшим месяцем за последние тысячи лет. Этот месяц оказался печально известным за рекордно высокие температуры.

Just out: NASA global temperature for July. It was the 3rd warmest July on record after 2016 and 2017. Since July is the warmest month of the year, the past July was one of the warmest recorded months ever. Likely among the warmest months since the Eemian 120,000 years ago. pic.twitter.com/KGZXh5ZXOS