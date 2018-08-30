Человечество живет в худший период истории Земли – ученые

Три последних года оказались самыми жаркими за последние 120 тысяч лет.

Земля разогрелась до самых высоких температур за всю историю. Фото: NASA

Последние три лета на Земле были самыми жаркими за всю историю ведения метеонаблюдений. Более того, все три последних года оказались самыми теплыми за последние 120 тысяч лет.

По словам ученого-климатолога Стефана Раммсторфа, руководитель анализа систем Земли в Потсдамском институте исследований воздействия на климат, отметил, что июль 2018 года стал самым худшим месяцем за последние тысячи лет. Этот месяц оказался печально известным за рекордно высокие температуры.

Just out: NASA global temperature for July. It was the 3rd warmest July on record after 2016 and 2017. Since July is the warmest month of the year, the past July was one of the warmest recorded months ever. Likely among the warmest months since the Eemian 120,000 years ago. pic.twitter.com/KGZXh5ZXOS — Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) 15 августа 2018 г.

Эмийский период, который длился от 130 тысяч до 115 тысяч лет назад, по температурным показателям изменился всего на 1-2 градуса. В то время уровень воды был значительно выше и многие прибрежные регионы скрывались под водой.

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Раньше потепление и охлаждение происходили медленно и постепенно на протяжении тысяч лет. Но за последние 150 лет потепление на Земле оказалось просто-таки скачкообразным, если сравнивать историю планеты за последние 120 тысяч лет. Несомненно, глобальное потепление вызвано активной деятельностью человека: парниковый эффект уже повлиял на климат Земли.

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"Главная проблема в том, что вместе с индустриализацией мы получили совершенно другой график изменения климата", – заявил палеоклиматолог из Университета штата Орегон Пат Бартлейн.

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У ученых нет сомнений в том, что сейчас человечество живет в самое опасное время, когда климат на Земле изменился невероятно быстро, и это может оказаться плачевным для всего человечества. Хуже всего то, что ученые не могут предсказать, что будет дальше с планетой, ведь раньше подобных резких изменений климата на Земле не наблюдалось.

Напомним, что ученые предупреждают об опасности потепления климата, которое помешает взлетать каждому третьему самолету, но есть и обратный эффект - Сахара может полностью "позеленеть".