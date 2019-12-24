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Человек-киборг: парень зашил в руку ключ от Tesla

Американец Бен Воркман зашил под кожу все беспроводные ключи, которые у него только были

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58

В XXI веке наука пытается всячески использовать биотехнологии, чтобы создать человека-киборга. Одним из первопроходцев стал американец Бен Воркман. Мужчина получил биомедицинский имплантат в виде ключа от своего электромобиля Tesla – он вшил его себе в руку, чтобы не терять, сообщает FOX 13.

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Правда, найти специалиста, который бы провел операцию по внедрению чипа, оказалось непросто. Бен просил докторов, ветеринаров и даже обратился в студию пирсинга, чтобы ему зашили ключ под кожу. Везде получал отказ. В итоге одна из студий пирсинга все же согласилась провести рискованную операцию.

После успешной процедуры внедрения беспроводной карточки-ключа под кожу мечта Бена осуществилась – он смог открыть дверь своей "Теслы", просто поднеся руку к двери. На этом достижения новоиспеченного "киборга" не закончились. Он начал зашивать под кожу все беспроводные ключи, которые у него только были.

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Отныне Бен Воркман способен открыть дверь своего офиса, зайти в учетную запись своего компьютера и даже поделиться контактной информацией по беспроводной сети. У него даже есть магнит в одной руке, который в основном используется для трюков на вечеринках, чтобы повеселить друзей.

На первый взгляд, подобное "безрассудство" может показаться возмутительным. Но правда заключается в том, что люди уже годами имплантируют подобные предметы в свои тела.

Напомним, что ранее исследователи проверили деградацию аккумуляторов и выяснили, насколько быстро устают батареи электромобилей. В то же время у Tesla после прошивки появилась Stardew Valley и улучшенный автопилот.

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Источник: TechSpot
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