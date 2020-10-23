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10 отличий iPhone 12 от iPhone 11: эксперимент журналистов

Сегодня, 10:22

Рассказываем, стоит ли отдавать 32 тысячи гривен за новый смартфон от Apple

Apple недавно похвасталась новой линейкой своих смартфонов. Сделать предзаказ iPhone 12 и 12 Pro по цене от 32 и 40 тысяч гривен соответственно, украинцы смогут уже с 23 октября (продажи начнутся с 30 октября). Но стоит ли во время кризиса тратить такие деньги? Сегодня.Lifestyle собрали комментарии экспертов и технических обозревателей и выяснили, чем именно iPhone 12 отличается от iPhone 11.

1. Фото в iPhone 12 более качественные и светлые

"Камеры на новых iPhone лучше работают со светом. Это заметно сразу же – даже если вы до этого год пользовались iPhone 11 Pro Max, – пишет обозреватель "Медузы". – Снимки выходят более светлыми, шумов на них меньше. Есть, правда, и обратный эффект. Apple говорила, что фото, сделанные на новые устройствах, будут гораздо ближе к тому, что мы видим в реальности".

Фото: TechCrunch
Фото: TechCrunch
Фото: TechCrunch

Кроме этого, iPhone 12 делает отличные снимки вечером. Алгоритм А14 в iPhone 12 позволяет использовать ночной режим при съемке на сверхшироко­угольную и фронтальную камеры. В iPhone 12 Pro есть еще один плюс – это лидар-сканер, который анализирует пространство и помогает камерам наводить фокус.

Фото: TechCrunch
iPhone 12 (слева) против iPhone 11 (справа) в ночном режиме
Фото: TechCrunch

Также Apple много рассказывает и о вычислительной фотографии – это когда снимки дорабатывают нейросети. На новых смартфонах очень хорошо получаются неоновые вывески, лужи, блики и отражения.

2. Аккумуляторы почти одинаковые

Аккумулятор iPhone 12 стал меньше, но он не уступает iPhone 11 по времени автономности. Оба смартфона способны проработать в режиме воспроизведения видео до 17 часов, в режиме стриминга видео до 11 часов и в режиме воспроизведения аудио до 65 часов.

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3. iPhone 12 разряжается быстрее, чем iPhone 11

"Смартфон iPhone 12 разрядился в том числе из-за тестирования сетей 5G на смартфоне, которые требуют много энергии, – утверждает редактор The Verge. – Но должен признать, что легче разрядить iPhone 12 за день интенсивного использования, чем iPhone 11".

4. Дисплей iPhone 12 ярче и лучше передает цвета

Apple отказалась от дальнейшего использования IPS-матриц в своих флагманах, заменив их на OLED-панели с увеличенной яркостью. Производитель гордо называет их Super Retina XDR – раньше в не-Pro версиях был LCD-экран. OLED обеспечивает более естественную цветопередачу, особенно это заметно по черному цвету.

Фото: The Verge

5. iPhone 12 поддерживает 5G

Apple оснастила все версии iPhone 12 поддержкой 5G. Правда, в Украине сети пятого поколения пока отсутствуют, поэтому новинки будут работать на LTE, как и iPhone 11.

6. iPhone 11 нельзя погружать глубоко в воду

iPhone 11 можно погрузить на глубину до двух метров на 30 минут, iPhone 12 – до шести метров на 30 минут.

7. iPhone 12 может похвастаться зарядкой MagSafe

По словам экспертов и обозревателей, беспроводная MagSafe действительно удобна за счет магнитов и быстро заряжает.

Фото: The Verge

Мэтью Панзарино, главный редактор TechCrunch, сделал тест: подключил MagSafe к адаптеру питания мощностью 20 Вт и поставил на зарядку iPhone 12 Pro. Он заряжался в среднем на 11% каждые 20 минут.

Отметим, что из стандартной комплектации iPhone также убрали наушники и сетевой адаптер, объяснив это заботой об окружающей среде.

8. К iPhone 12 есть новые чехлы

Панзарино также проверил чехлы-бумажники, которые крепятся к задней стороне iPhone 12. По его словам, магниты держат чехол (в нем поместятся максимум три карты) крепко, но он все равно может слететь. К примеру, обозреватель не смог засунуть чехол вместе с телефоном в карман джинс.

Видео: TechCrunch

К слову, чехлы MagSafe для iPhone 12 и iPhone 12 Pro стоят примерно 2200 грн.

9. Почти одинаковая степень защиты от повреждений

Задняя панель iPhone 12, как и в прошлогодних моделях, зачищена двойным ионным обменом – это должно спасти телефон от царапин и трещин. Передняя панель устройства покрыта керамическими нанокристаллами. Риск повреждений при падении снижается в четыре раза, если сравнивать с iPhone 11, утверждают Apple. Но пока не понятно, насколько это эффективно.

Фото: The Verge

"Надел узкие джинсы, куртку и отправился в парк испытывать камеры новых iPhone. Смартфоны сунул в карманы. Вернулся спустя пару часов. Итог такой: у iPhone 12 появились мелкие, но все же заметные царапины на задней панели. А у iPhone 12 Pro – на передней", – рассказывает автор "Медузы".

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10. Естественно, iPhone 12 стоит дороже

iPhone 12:

  • 64 ГБ – 31,999 грн,
  • 128 ГБ – 33,999 грн,
  • 256 ГБ – 37,999 грн.

iPhone 11:

  • 64 ГБ, 128 ГБ – 19-27,000 грн;
  • 256 ГБ – 24-35,000 грн.

Итак, стоит ли покупать новый iPhone 12? Если вы хотите делать красивые фото вечером, заботиться об окружающей среде и живете там, где есть 5G, то да. Но если вы владелец iPhone 11 – сто раз подумайте.

Ранее Apple Insider сообщал, что спрос на iPhone 12 оказался в 2-4 раза выше, чем на iPhone 11. В свежем отчете известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что за 24 часа Apple продала по предзаказу от 1,7 до двух миллионов штук iPhone 12, тогда как за аналогичный период годом ранее продажи iPhone 11 составили 500-800 тысяч.

Напомним, Apple также представила смарт-часы Watch Series 6, измеряющие уровень кислорода в крови.

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Источник: Сегодня
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