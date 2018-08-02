Через 62 года смертность от жары увеличится в пять раз: какие страны под угрозой

Ученые оценили количество смертей от жары в 20 странах в период с 2031 по 2080 годы

Ученые прогнозируют пятикратное увеличение смертности от жары к 2080 году. Фото: pixabay

К 2080 году число смертей от жары увеличится почти в пять раз. Под угрозой тропические и субтропические регионы.

Это выяснили ученые австралийского Университета Монаша в Мельбурне, которые опубликовали неутешительные результаты своего исследования на Eurekalert.

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Для исследования они разработали специальную модель, с помощью которой оценили количества смертей от жары в 20 странах в период с 2031 по 2080 годы. Ученые учли объемы парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу при сжигании ископаемого топлива, а также плотность населения в регионах и различные стратегии по смягчению последствий зноя.

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Отмечается, что по самым пессимистическим подсчетам, в городах Австралии Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных явлений, частота которых возрастет из-за высокой температуры, увеличится на 471% по сравнению с 1971-2010 годами. Также число смертей увеличится в Индии, Греции, Японии и Канаде.

Пока на Земле прогнозируют аномальную жару, на Луне обнаружили аномальные явления. Астрономы за сутки обнаружили сразу два падения метеоритов на поверхность Луны.