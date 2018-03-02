Черная дыра может создавать планеты абсолютно нового класса

Данные о черной дыре были собраны и систематизированы с помощью компьютерного моделирования

Специалисты из США пришли к выводу, что черная дыра, расположенная в центральной части Млечного Пути, может быть "фабрикой" производящей новые планеты. Собрать данные, подтверждающие эту теорию, помогло компьютерное моделирование.

Ученые из США определили, что "фабрикой новых земель" может быть черная дыра, которая расположена в центре Млечного Пути. Все ранее известные ученому миру данные об этой черной дыре были собраны и систематизированы с помощью компьютерного моделирования, которое подтвердило их предположения.

Специалисты из Северо-Западного и Гарвардского университета в первую очередь пытались выяснить, какое влияние на планеты оказывает окружающее черную дыру облако. Оказалось, что из-за влияния потоков рентгеновских и УФ-лучей с планет класса мининептун, расположенных в 70 световых лет вокруг дыры, слетает газовая оболочка, а планета "обнажается" до скалистого ядра. Это явление позволяет планетам переходить в класс суперземель.

Напомним, ранее ученые заявили, что черные дыры "срыгивают" излишки материи.

В двойных системах, состоящих из обычной звезды и более плотного компаньона (белого карлика, нейтронной звезды или черной дыры), материя в процессе аккреции начинает перетекать с первого объекта на второй. Формируется аккреционный диск, внутри которого вещество по спирали опускается на компактное тело.

На определенном расстоянии от белых карликов материя в диске нагревается до температуры ионизации водорода, что порождает тепловую волну в обе стороны. Этот процесс выталкивает большое количество материи на карлик, что, в свою очередь, приводит к охлаждению аккреционного диска. В результате происходит пульсация, заметная в видимом и ультрафиолетовом свете.

Также ученые обнаружили место, где человек сможет стать бессмертным

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