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Черная пятница 2019: в Steam начались распродажи с огромными скидками

В Steam проходит Осенняя распродажа с привлекательными игровыми предложениями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:48
Черная пятница в Steam продлится с 26 октября по 3 декабря
Черная пятница в Steam продлится с 26 октября по 3 декабря
Фото: Steam

Днями стартовала Осенняя распродажа в Steam в рамках Черной пятницы 2019. Аукцион небывалой щедрости со скидками до 75% продлится недолго: с 26 октября по 3 декабря. За эту неделю геймеры могут приобрести видеоигры, которые были отложены у них в "списке желаемого", а также обратить внимание на другие "вкусные" проекты по приятным ценам.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в компьютерные игры:

Средний ценник на игру ААА класса составляет 250 грн. Но зачастую это не новинки, а проекты былых лет, которые, тем не менее, актуальны по сей день. Ниже мы привели список, на что стоит обратить внимание из огромного списка, от которого разбегаются глаза.

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  • Grand Theft Auto V – 314 грн
  • HITMAN™ – Game of The Year Edition – 202 грн
  • HITMAN 2 – Gold Edition – 287 грн
  • Assassin's Creed® Odyssey – 380 грн
  • Dishonored 2 – 260 грн
  • Shadow Tactics: Blades of the Shogun – 119 грн
  • Prey – 232 грн
  • Warhammer 40,000: Mechanicus – 189 грн
  • Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition – 157 грн
  • Sniper Elite 4 – 139 грн
  • Rocket League® – 139 грн
  • Steel Division 2 – 389 грн
  • Dead by Daylight – 139 грн
  • Fallout 4 – 234 грн
  • DARK SOULS™ III – 225 грн
  • Rise of the Tomb Raider™ – 104 грн
  • Mortal Kombat X – 94 грн
  • DiRT 4 – 139 грн
  • Dungeons 3 – 95 грн
  • Gears 5 – 349 грн
  • Cities: Skylines – 94 грн

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Также в распродаже можно приобрести Steam Controller всего за 5 долларов (плюс доставка). Несмотря на свою инновационность и оригинальные решения использовать сенсорные панели вместо аналоговых курков, этот геймпад за авторством Valve так и не смог обрести популярность. Однако эта распродажа будет последней, на которой можно официально купить этот геймад, после чего его производство и продажи будут закрыты.

Напомним, что ранее на летней распродаже в Steam был найден способ получить игры бесплатно. Также на этой неделе Android получил возможность запускать любую игру с компьютера.

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Источник: Geek.com
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