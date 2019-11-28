Черная пятница 2019: в Steam начались распродажи с огромными скидками

В Steam проходит Осенняя распродажа с привлекательными игровыми предложениями

Черная пятница в Steam продлится с 26 октября по 3 декабря Фото: Steam

Днями стартовала Осенняя распродажа в Steam в рамках Черной пятницы 2019. Аукцион небывалой щедрости со скидками до 75% продлится недолго: с 26 октября по 3 декабря. За эту неделю геймеры могут приобрести видеоигры, которые были отложены у них в "списке желаемого", а также обратить внимание на другие "вкусные" проекты по приятным ценам.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в компьютерные игры:

Средний ценник на игру ААА класса составляет 250 грн. Но зачастую это не новинки, а проекты былых лет, которые, тем не менее, актуальны по сей день. Ниже мы привели список, на что стоит обратить внимание из огромного списка, от которого разбегаются глаза.

Grand Theft Auto V – 314 грн

HITMAN™ – Game of The Year Edition – 202 грн

HITMAN 2 – Gold Edition – 287 грн

Assassin's Creed® Odyssey – 380 грн

Dishonored 2 – 260 грн

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – 119 грн

Prey – 232 грн

Warhammer 40,000: Mechanicus – 189 грн

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition – 157 грн

Sniper Elite 4 – 139 грн

Rocket League® – 139 грн

Steel Division 2 – 389 грн

Dead by Daylight – 139 грн

Fallout 4 – 234 грн

DARK SOULS™ III – 225 грн

Rise of the Tomb Raider™ – 104 грн

Mortal Kombat X – 94 грн

DiRT 4 – 139 грн

Dungeons 3 – 95 грн

Gears 5 – 349 грн

Cities: Skylines – 94 грн

Также в распродаже можно приобрести Steam Controller всего за 5 долларов (плюс доставка). Несмотря на свою инновационность и оригинальные решения использовать сенсорные панели вместо аналоговых курков, этот геймпад за авторством Valve так и не смог обрести популярность. Однако эта распродажа будет последней, на которой можно официально купить этот геймад, после чего его производство и продажи будут закрыты.

Напомним, что ранее на летней распродаже в Steam был найден способ получить игры бесплатно. Также на этой неделе Android получил возможность запускать любую игру с компьютера.

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