"Черная пятница" не заканчивается: ТОП-20 предложений от MOYO
В MOYO "Черная пятница" переходит в "киберпонедельник", и у вас еще есть возможность приобрести нужные вещи со скидками
"Черная пятница" — лучшее время купить что-то нужное с существенным дисконтом. Но предложений так много, что найти среди тысяч товаров со скидкой именно свой, весьма сложно. В MOYO решили помочь покупателям и выпустили шпаргалку с подборкой ТОП-20 вещей, на которые сейчас очень "вкусная" цена.
В MOYO акционные цены на "черную пятницу" действуют с 23 по 26 ноября, или пока товар есть в наличии. Учитывая, что лучшие предложения разбирают первыми — стоит поторопиться.
Лучшие предложения от MOYO:
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Смартфон Huawei P Smart Plus за 6 799 грн (старая цена 7 999 грн)
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Смартфон Samsung Galaxy S8 за 15 999 грн (старая цена 19 999 грн)
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Телевизор SONY 43XF7096 за 16 999 грн (старая цена 20 999 грн)
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Телевизор SAMSUNG 40NU7120 за 15 199 грн (старая цена 19 999 грн)
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Ноутбук ACER Aspire 1 A114-31 за 6 299 грн (старая цена 6 999 грн)
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Ноутбук ASUS S530UA-BQ342T за 24 599 грн (старая цена 45 029 грн)
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Стиральная машина LG F2J5HS3W за 10 899 грн (старая цена 13 799 грн)
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Холодильник Hitachi R-W610PUC4GBK за 23 999 грн (старая цена 33 999 грн)
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Игровая приставка SONY PlayStation 4 Pro 1Tb с игрой на выбор в подарок за 12 299 грн (старая цена 13 999 грн)
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Наушники Monster DNA White Over Teal за 1 999 грн (старая цена 4 899 грн)
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Мобильный телефон Sigma Comfort 50 Elegance за 559 грн (старая цена 815 грн)
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Наушники Sony MDR-ZX110 за 399 грн (старая цена 599 грн)
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Фотоаппарат CANON EOS 4000D 18-55 за 9 599 грн (старая цена 13 299 грн)
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Рюкзак Wenger Ibex 125th за 1 559 грн (старая цена 2 885 грн)
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Блендер ручной Philips HR2642/40 за 1 299 грн (старая цена 1 799 грн)
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Мультипечь Philips HD9621/90 за 4 499 грн (старая цена 5 699 грн)
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Машинка для стрижки волос PG6030 E51 Grooming Kit за 699 грн (старая цена 969 грн)
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Бойлер Zanussi ZWH/EU50SPLENDOREXP2.0 за 4 999 грн (старая цена 6 565 грн)
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Принтер 3D XYZprinting da Vinci Nano за 6 299 грн (старая цена 7 699 грн)
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Гироскутер Ninebot by Segway miniPRO за 12 999 грн (старая цена 16 999 грн)
Также рекомендуем заглянуть в раздел с аксессуарами для электроники — скидки здесь могут превышать даже обещанные 75%. Кроме того, в MOYO продают сменные аккумуляторы для ноутбуков со скидкой 50%.
Кстати, максимальная скидка в MOYO в эту "Черную пятницу" составляет 311 999 грн. Так, теперь телевизор SONY 100ZD93 с диагональю экрана 100 дюймов стоит 1 488 000 грн, тогда как до распродажи его цена составляла 1 799 999 грн.