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"Черная пятница" не заканчивается: ТОП-20 предложений от MOYO

В MOYO "Черная пятница" переходит в "киберпонедельник", и у вас еще есть возможность приобрести нужные вещи со скидками

"Черная пятница" — лучшее время купить что-то нужное с существенным дисконтом. Но предложений так много, что найти среди тысяч товаров со скидкой именно свой, весьма сложно. В MOYO решили помочь покупателям и выпустили шпаргалку с подборкой ТОП-20 вещей, на которые сейчас очень "вкусная" цена.

В MOYO акционные цены на "черную пятницу" действуют с 23 по 26 ноября, или пока товар есть в наличии. Учитывая, что лучшие предложения разбирают первыми — стоит поторопиться.

Лучшие предложения от MOYO:

Также рекомендуем заглянуть в раздел с аксессуарами для электроники — скидки здесь могут превышать даже обещанные 75%. Кроме того, в MOYO продают сменные аккумуляторы для ноутбуков со скидкой 50%.

Кстати, максимальная скидка в MOYO в эту "Черную пятницу" составляет 311 999 грн. Так, теперь телевизор SONY 100ZD93 с диагональю экрана 100 дюймов стоит 1 488 000 грн, тогда как до распродажи его цена составляла 1 799 999 грн.