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Chrome получил долгожданную возможность под Windows 10

В Chrome появилась темная тема для Windows 10, но включается неочевидным способом

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:25
Темная тема в Chrome не распространяется на веб-страницы
Темная тема в Chrome не распространяется на веб-страницы
Фото: TechCrunch

Google выпустил свежую версию Chrome для пользователей Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Несмотря на то, что он поставляется с множеством новых функций и исправлений, наиболее значительным изменением в Chrome 74 является поддержка темного режима в Windows 10.

Пользователи macOS получили темную тему в Chrome немного раньше – в предыдущей версии Chrome 73. Теперь пользователи "десятки" могут испытать его, хотя опция включения темного режима отсутствует в самом Chrome и активируется неочевидным способом.

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Чтобы активировать темную тему в Chrome, необходимо сперва убедиться, что браузер обновился до версии 74: заходим в "Настройки", затем выбираем "О браузере Chrome" и проверяем.

Проверяем версию Chrome, должна быть 74.0

Затем пользователю Windows 10 потребуется сперва сменить тему операционной системы со "Светлой" на "Темную", делается это в настройках "Персонализации" в меню "Тема".

Активируем темную тему в Windows 10
Активируем темную тему в Windows 10
Фото: Сегодня

Однако подобные манипуляции могут не сработать, и темную тему придется активировать принудительно, прописав фразу "--force-dark-mode" в свойствах ярлыка Chrome – этот параметр принудительно активирует темное оформление даже без активации темной темы Windows 10.

Принудительная активация темной темы в Chrome через свойства ярлыка

Темная тема Chrome 74
Темная тема Chrome 74
Фото: Сегодня

Важный момент в том, что темная тема в Chrome не распространяется на веб-страницы. Все сайты будут отображаться так, как их задумали разработчики.

Смотрите также в сюжете о том, как распознать интернет-мошенника:

Напомним, что ранее Google собирался отказаться от Chrome на Android. Также в следующей версии, которая выйдет в мае, Google полностью поменяет браузер Chrome

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Источник: TechSpot
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