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Google Chrome сменил интерфейс в честь 10-летнего юбилея

Google внедрила новый интерфейс в соответствии с концепцией Material Design 2.0

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:56
Дизайн браузера изменился впервые за 10 лет. Фото: Tom&#039;s Guide
Дизайн браузера изменился впервые за 10 лет. Фото: Tom's Guide

Google празднует 10-летие своего браузера Chrome. В честь этого в 69 версии Google внедрила новый интерфейс в соответствии с концепцией Material Design 2.0, которая применима к мобильной и десктопной версиям браузера. Таким образом был полностью переделан дизайн браузера, появились округленные элементы, новый вид вкладок и обновленные иконки.

Самое заметное нововведение в Chrome – прямоугольная форма вкладок и общее округление элементов интерфейса. Из адресной строки пропал значок протокола HTTP/HTTPS, но зато отображаются подсказки, мгновенные ответы и результаты поиска непосредственно в Omnibox. Таким образом можно, например, узнать погоду, счет футбольного матча, переводы.

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Демонстрация нового дизайна Chrome
Google

Еще одним важным изменением стала работа функции автозаполнения. В 69 версии Chrome исправили некорректную подстановку данных в формы ввода пароля, адреса и номеров кредитных карт.

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Улучшенная работа функции автозаполнения
Google

Браузер дополнительно получил улучшенный менеджер паролей, который научился автоматически генерировать случайный пароль, когда вы впервые регистрируетесь на каком-нибудь сайте. Это связано с тем, что пользователи зачастую используют один и тот же пароль на нескольких сайтах. Пароли хранятся в учетной записи Google и синхронизируются на всех устройствах.

В следующие 10 лет Google сделает Chrome "умным" за счет внедрения технологии искусственного интеллекта.

Напомним, что ранее Chrome получил полезную функцию для улучшения безопасности, но вместе с новым обновлением браузер сделал неприятный сюрприз старым сайтам.

технологии интернет версии Google дизайн chrome браузер
Источник: ITC
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