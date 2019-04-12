Chrome получит потрясающую возможность в мае

Google разработала технологию для Chrome, которая поможет сократить интернет-трафик на 98%

Сейчас эта технология доступная в бета-версии Chrome Canary Фото: Pixabay

Браузер Chrome получит новую технологию сжатия интернет-трафика. По словам технического руководителя команды Google Chrome Эдди Османи, нововведение будет основано на функции отложенной загрузки, которая позволит сократить потребление трафика на 98%. Нововведение появится в майском релизе Chrome 74.

В основе технологии отложенной загрузки лежит альтернативный способ загрузки веб-страниц. При открытии сайта весь контент (текст, изображения, фреймы и прочие элементы) будет загружаться по мере его просмотра. Грубо говоря, загружаться будет не весь веб-сайт, а лишь то, что видит пользователь – остальное будет подгружаться по мере скроллинга.

Технология "ленивой загрузки" в Chrome 74 Фото: TechCrunch

Для демонстрации работы функции компания опубликовала скриншот, который показывает, что страница с множеством фото в обычном режиме загрузила 10 МБ, а в новом режиме — всего 250 КБ.

Сперва технологию хотели внедрять исключительно на мобильных устройствах, но ее востребованные возможности решили перенести на компьютеры и лэптопы под управлением Windows, Mac, Linux и Chrome OS. Сейчас эту технологию можно опробовать в бета-версии Chrome Canary.

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Напомним, что ранее Google обещала сделать мобильный Chrome "супербыстрым". В то же время Microsoft просит не использовать Internet Explorer.

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