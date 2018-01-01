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Что будет с Солнечной системой после гибели человечества

Американский астрофизик Этан Сигель рассекретил будущее Солнечной системы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44
Будущее известно. Фото: pixabay
Будущее известно. Фото: pixabay

Журнал Forbes опубликовал статью, в которой описана жизнь Вселенной после Апокалипсиса. Ожидается, что галактика Млечный Путь поглотит свои спутники Большое и Малое Магеллановы облака, а через 5 млрд лет начнет сливаться с Туманностью Андромеды.

Американский астрофизик Этан Сигель рассекретил будущее Солнечной системы после гибели человечества. По его данным, неожиданный поворот после Апокалипсиса станет новым витком для истории Солнечной системы.

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Галактика Млечный Путь поглотит свои спутники Большое и Малое Магеллановы облака, а через 5 млрд лет начнет сливаться с Туманностью Андромеды.

В итоге теорию Большого взрыва поставят под сомнение из-за того, что реликтового излучения практически не останется. Возможность повлиять на ситуацию или что-либо изменить изучают теоретики астрономии и физики.

О том, когда путешествия в космос станут доступными для всех, смотрите на видео ниже:

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Источник: facenews.ua
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