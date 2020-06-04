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Что общего между ЗОЖ и холодильником?

Здоровый образ жизни начинается с качественного холодильника: доказано Eldorado

Мы — это то, что мы едим, а едим мы то, что храним в наших холодильниках. И качество еды напрямую зависит от качества холодильника, в котором она хранится. Сегодня забота о здоровье – это вопрос номер один. Поэтому, даже если у вас уже есть техника для хранения продуктов, стоит задуматься о том, соответствует ли она современным вызовам здорового образа жизни.

И если вы решили приобрести новый холодильник, то в магазине бытовой техники Eldorado представлен широкий ассортимент разных моделей. Например, для большой семьи идеально подойдет холодильник SAMSUNG RT53K6330SL/UA, который, помимо компактного размера, обладает еще массой выгодных современных функций. Полезный объем холодильника составляет 528 литров: этого с лихвой хватит семье из 4-х человек как для хранения продуктов и готовых блюд, так и для заморозки витаминов на зиму. Кстати, про заморозку: в этой модели реализована технология TWIN cooling Plus, благодаря которой продукты не сохнут и остаются сочными на протяжении длительного времени.

Вопрос энергопотребления для холодильника – на втором месте после функций охлаждения и заморозки. Еще бы, ведь это единственный прибор в доме, который работает круглосуточно. Если вы сторонник бережного энергопотребления, то обратите внимание на холодильник BOSCH KGN 39 VL 316 класса энергопотребления "А ++", который использует электричества примерно на 40% меньше, чем холодильники класса "А". Причем, такая экономичность никак не влияет на функциональность техники. Например, в этой модели предусмотрено отделение VitaFresh, в котором свежие овощи и фрукты сохранят свои полезные качества в несколько раз дольше. Кроме того, теперь вам не нужно думать над тем, как оптимально разместить продукты в холодильнике: гаджет имеет две климатические зоны, которые постоянно поддерживают оптимальные условия хранения. В первой зоне, где температура составляет приблизительно 0°С, можно гигиенично хранить рыбу и мясо в двух отдельных отделениях. Это помогает избежать распространения запахов. Вторая зона – зона свежести, которая представляет собой большое отделение, специально разработанное для фруктов и овощей.

Если же вы ищите технику для небольшой кухни или дачи, то рекомендуем остановить свой выбор на модели Elenberg TMF 143 – это двухкамерный холодильник с общим объемом 210 литров. Он небольшой, но вместительный, не потребляет много электроэнергии, так как работает в классе электропотребления А+. Помимо этого, Elenberg TMF 143 может автоматически держать холод 15 часов, что позволяет сохранить продукты даже при отключении света.

Сегодня для каждой семьи холодильник является предметом первой необходимости. И поскольку эта техника покупается, в прямом смысле, на годы, стоит задуматься — как именно будут храниться продукты, насколько полезными они останутся после разморозки и какое влияние такая еда будет иметь на ваш организм. Заходите в интернет-магазин бытовой электроники Eldorado — здесь вы найдете не только огромный выбор современных холодильников, но и получите исчерпывающую информацию о них благодаря функции "Видео-консультация онлайн".

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