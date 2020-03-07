Что подарить на 8 Марта: ТОП-5 гаджетов

Редакция "Сегодня" составила рейтинг из ТОП-5 гаджетов, которые являются желанными подарками для девушек в Международный женский день

Раньше гаджеты считались, как правило, мужским подарком. Но сейчас эти устройства привлекают и прекрасную половину человечества, и многие ее представительницы не прочь получить технологический подарок на 8 Марта. Как показала статистика Digital Trends, девушки зачастую рассчитывают на новый смартфон, смарт-часы, фитнес-трекеры, Bluetooth-наушники и прочие приятные презенты из ряда гаджетов.

Чтобы помочь определиться с выбором, редакция "Сегодня" составила список из ТОП-5 гаджетов, которые наверняка было бы приятно получить девушкам в Международный женский день, стоимость подарка – в пределах 4000 гривен.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 4

Xiaomi Mi Smart Band 4 Фото: Digital Trends

Xiaomi Mi Band 4 – один из лучших подарков на 8 Марта. Новая версия, вышедшая в 2019 году, почти мгновенно стала бестселлером, а к 2020 году еще и подешевела до 799 гривен. Новый фитнес-трекер получил большой цветной AMOLED-дисплей под защитой закаленного стекла и улучшенный 6-осевой акселерометр, который помогает точнее распознавать и контролировать физические нагрузки. Также фитнес-браслет может следить за сном и сердцебиением владельца, показывать уведомления со смартфона и мягко будить при помощи вибрации. А огромное количество новых расцветок ремешка позволяет выбрать оформление по вкусу.

Смартфон Tecno Camon 12

Tecno Camon 12 Фото: AndroidInsider

Tecno Camon 12 – не просто один из самых функциональных смартфонов в розничной продаже в Украине, но и один из самых привлекательных. Производитель не поскупился и оснастил его ярким корпусом с градиентной расцветкой, которая не оставит равнодушной любимую половинку. Гладкая поверхность и интересный внешний вид позволят выделяться среди других. На выбор есть три расцветки: сине-розовая, золотисто-голубая и темно-синяя.

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Также по совокупности характеристик Tecno Camon 12 обходит даже таких, казалось бы, непобедимых бюджетников, как Redmi 8 и Huawei Y7 2019, уже не говоря о Samsung Galaxy A10s. Диагональ и разрешение IPS-дисплея Camon 12 составляют 6,52 дюйма (1600 х 720 пикселей, 20:9). Управляется смартфон операционной системой Android 9 Pie с оболочкой HiOS 5.5 и процессором MediaTek Helio P22 (MT6762) и 4/64 Гб памяти. Главной фишкой Tecno Camon 12 является тройная камера: основной модуль на 16 МП, широкоугольный на 8 МП и третий 2 МП для замера глубины кадра. Дополняет всю начинку емкий аккумулятор на 4000 мА·ч, который позволяет пользоваться Camon 12 без подзарядки полтора-два дня. Стоимость – 3799 гривен.

Пауэрбанк TP-Link TL-PB10000

TP-Link TL-PB10000 Фото: Digital Trends

Тонкие современные смартфоны с маломощными батареями часто требуют подзарядки в течение дня. Поэтому пауэрбанки тоже являются одними из самых востребованных гаджетов современных леди. Можно обратить внимание на внешнюю мобильную батарею TP-Link TL-PB10000. У этой модели большая емкость (10 000 мА·ч) и два быстрых выхода по 2.1 А – это в 2020 году имеет чуть ли не первоочередное значение, если у вашей девушки есть смартфон с поддержкой быстрой зарядки. С такой емкостью внешняя батарея зарядит смартфон до 3-4 раз при полном заряде, причем быстро. Дополняет общее приятное впечатление от гаджета его элегантный дизайн, тонкий корпус для удобства ношения в сумочке и долговечные материалы корпуса, устойчивые к износу. Стоимость – 649 гривен.

Смарт-весы Nokia Body Black

Nokia Body Black Фото: Digitimes

С помощью весов Nokia Body Black очень просто поддерживать себя в хорошей форме. Это не старые аналоговые весы, а современные и по-настоящему "умные" – не только измеряют вес, но и рассчитывают индекс массы тела, отображают многие показатели, в том числе пульс, процент воды в организме человека и даже костную и мышечную массу. При взвешивании данные автоматически поступают в мобильное приложение – весы синхронизируются со смартфоном по Bluetooth. Информативный интерфейс позволяет наблюдать динамику изменения результатов в виде графиков и сравнивать их с нормой. Поддерживается несколько учетных записей для каждого члена семьи.

Последняя модель Nokia Body Black обладает дополнительными функциями вроде измерения качества воздуха внутри помещения и отображения информации о погоде на текущий день. Поддержка протокола Wi-Fi позволяет получать данные с весов даже находясь на большом расстоянии от них. Стоимость – 1900 гривен.

Беспроводные наушники — JBL Tune 120 TWS

JBL Tune 120 TWS Фото: AndroidInsider

JBL Tune 120 TWS — одна из лучших моделей беспроводных наушников, доступных на рынке. По звуковым характеристикам они ничуть не уступают форм-факторам прошлого, зато дают несравнимо больший комфорт и удобство использования. Никаких шейных ободов и путающихся проводов, компактные размеры для переноски в любом кармане, возможность слушать музыку только в одном наушнике.

Бренд JBL всегда делал ставку на массовость продуктов и доступность качественного звука. Модель JBL TUNE 120TWS создавалась с прицелом на молодежную аудиторию, которая ценит в наушниках хороший звук, классный дизайн и невысокую стоимость. Производитель предлагает на выбор сразу шесть версий с разными цветовыми акцентами: белая и черная классика, черные с синими и зелеными вставками, а также белые с желтым и розовым. Стоимость – 2499 гривен.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг лучших гаджетов 2019 года: ТОП-10 устройств, по мнению экспертов. Также мы составляли рейтинг из ТОП-5 бюджетных смартфонов.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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