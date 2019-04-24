Что происходит с "мертвыми" смартфонами: найдено гигантское кладбище
Старые iPhone отправляются на переработку к роботу Дейзи
Куда деваются сломанные, разбитые или просто старые смартфоны Apple, которые уже давно завершили свой жизненный цикл? На этот вопрос издание CNET опубликовало развернутый ответ.
На складе площадью почти один квадратный километр в Остине, штат Техас, Apple перерабатывает детали "мертвых" iPhone. Внутри этого склада трудится робот по имени Дейзи, который умеет разбирать 15 различных моделей iPhone со скоростью до 200 единиц в час. В скором времени, Apple планирует лицензировать эту технологию для других компаний.
В дальнейшем Apple хочет производить свои продукты целиком из переработанных материалов (кстати, в этом году компания выпустит свой 1,5-миллиардный iPhone).
Сообщается, что в среднем один iPhone проходит через руки двух или трех владельцев пока не отправится в переработку. Производитель хочет, чтобы покупатели не хранили свои старые устройства "в ящике стола", а возвращали обратно в оборот — новым владельцам или на переработку.
Из батарей iPhone Дейзи извлекает кобальт для производства новых аккумуляторов. Припой используется повторно на 100%. Алюминий из рамки переработанных iPhone идет на корпуса для MacBook Air. В прошлом году Apple получила по программе Трейд-ин порядка 9 миллионов iPhone. 7,8 миллиона из них были отремонтированы, 1,2 миллиона — разобраны Дейзи.
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Напомним, что ранее была обнаружена критическая ошибка с FaceID, которая позволяла использовать любой iPhone в качестве шпиона, подслушивающего разговоры. В то же время эксперты выяснили, что популярные приложения тайно записывают экран iPhone.
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