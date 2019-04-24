Что происходит с "мертвыми" смартфонами: найдено гигантское кладбище

Старые iPhone отправляются на переработку к роботу Дейзи

CNET нашли кладбище iPhone Фото: CNET

Куда деваются сломанные, разбитые или просто старые смартфоны Apple, которые уже давно завершили свой жизненный цикл? На этот вопрос издание CNET опубликовало развернутый ответ.

Центр переработки смартфонов Apple. Фото: CNET

На складе площадью почти один квадратный километр в Остине, штат Техас, Apple перерабатывает детали "мертвых" iPhone. Внутри этого склада трудится робот по имени Дейзи, который умеет разбирать 15 различных моделей iPhone со скоростью до 200 единиц в час. В скором времени, Apple планирует лицензировать эту технологию для других компаний.

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В дальнейшем Apple хочет производить свои продукты целиком из переработанных материалов (кстати, в этом году компания выпустит свой 1,5-миллиардный iPhone).

Робот Apple Дейзи трудится над "трупами" iPhone Фото: CNET

Сообщается, что в среднем один iPhone проходит через руки двух или трех владельцев пока не отправится в переработку. Производитель хочет, чтобы покупатели не хранили свои старые устройства "в ящике стола", а возвращали обратно в оборот — новым владельцам или на переработку.

Центр переработки Apple сортирует скоростью до 200 iPhone в час Фото: CNET

Из батарей iPhone Дейзи извлекает кобальт для производства новых аккумуляторов. Припой используется повторно на 100%. Алюминий из рамки переработанных iPhone идет на корпуса для MacBook Air. В прошлом году Apple получила по программе Трейд-ин порядка 9 миллионов iPhone. 7,8 миллиона из них были отремонтированы, 1,2 миллиона — разобраны Дейзи.

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Напомним, что ранее была обнаружена критическая ошибка с FaceID, которая позволяла использовать любой iPhone в качестве шпиона, подслушивающего разговоры. В то же время эксперты выяснили, что популярные приложения тайно записывают экран iPhone.

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