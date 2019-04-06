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Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

Ученые увидели в космосе остатки планетной системы, в которой звезда уничтожила планету

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:22
Белый карлик с остатками планеты на его орбите показал будущее Земли
Белый карлик с остатками планеты на его орбите показал будущее Земли
Фото: Science Alert

В далеком будущем, как утверждают ученые, наше Солнце превратится в белый карлик. Что же случится с Землей и человечеством, когда Солнце "погаснет"? Во далеком космосе астрономы увидели планетную систему, которая поможет ответить на этот вопрос.

В 410 световых годах от Земли астрономы обнаружили небесный объект, вращающийся вокруг белого карлика. Это лишь вторая планетная система такого рода, которую удалось найти ученым. И она дает ученым возможность детально изучить, что происходит с планетами, когда их Солнце коллапсирует.

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Останки планеты, обнаруженные учеными, вращаются вокруг звезды SDSS J122859.93+104032.9. Период обращения объекта вокруг своего бывшего Солнца около 2 часов. Он находится очень близко к звезде и очень устойчив: гравитация белого карлика могла бы уже очень давно его разорвать.

"Мы можем заглянуть в наше вполне вероятное будущее. Это захватывающе и немного пугающе зрелище, которое покажет можно представить, как это происходит тут на Земле", – комментирует Джесси Кристенсен, астроном из Института по изучению экзопланет НАСА.

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Необычный объект получил название планетезималью, вероятнее всего, является остатком металлического ядра бывшей планеты. Под влиянием огромной гравитации мертвой звезды хрупкая кора и мантия распались, оставив прочную металлическую сердцевину. Вероятнее всего, такой сценарий ожидает и Землю — если наша планета не будет поглощена Солнцем, когда наша звезда станет красным гигантом.

Смотрите также в сюжете, как космические тренды покоряют мир:

Напомним, что ранее космический охотник за темной энергией сделал захватывающее фото.Также учеными были найдены древнейшие звезды во Вселенной.

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Источник: Популярная Механика
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