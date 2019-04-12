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Чудовищный размер: Sony представила гигантский 16K телевизор

Размеры широкоформатной панели которой составляют 20 на 5 метров

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:37
Разрешение телевизора составляет 132 мегапикселя
Разрешение телевизора составляет 132 мегапикселя
Фото: TechSpot

В то время, когда 4K телевизоры с большими диагоналями только начали появляться в наших домах, мир уже несколько лет как развивает 8K панели, которые на днях внезапно стали "устаревшими". Компания Sony представила первый в мире гигантский дисплей с разрешением 16K (15360 x 8640, 132 мегапикселей).

Анонс нового дисплея с таким невероятным 16K-разрешением состоялся на выставке Национальной ассоциации телерадиовещателей в Лас-Вегасе. Размеры широкоформатной панели которой составляют 20 на 5 метров. Такая панель обладает в 16 раз более высоким разрешением, нежели у 4K и в 64 раза выше, чем у 1080p. 20-метровый дисплей построен с использованием технологии MicroLED, разработанной Sony Crystal LED.

Телевизор построенный на технологии MicroLED уже работает в японском аэропорту Ханэда
Телевизор построенный на технологии MicroLED уже работает в японском аэропорту Ханэда
Фото: TechSpot

Одной целей дисплея со сверхвысоким разрешением – сделать изображение максимально реалистичным. На большом дисплее размером с половину грузовика плотность пикселей по-прежнему должна превышать 50 ppi (плотность пикселей на дюйм), чтобы соответствовать плотности большинства потребительских телевизоров с разрешением 1080p. Для расстояния просмотра более 3 метров это то, что требуется большинству людей, чтобы не заметить отдельные пиксели.

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Несмотря на то, что стандарт 16K был принят еще 5 лет назад, технически реализовать такой телевизор удалось лишь в 2019 году. Сейчас телевизор установлен в аэропорту Ханэда и используется для демонстрации рекламных видеороликов сверхвысокой четкости.

Смотрите также в сюжете о том, как быстро почистить пульт от телевизора:

Напомним, что ранее мы рассказывали, как выбрать телевизор и о чем умалчивают продавцы. В то же время LG создала телевизор-рулон, который можно свернуть в трубку.

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Источник: TechSpot
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