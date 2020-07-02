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Citroen C4 2021 превратился в электрический кроссовер: фото

Сегодня, 10:48

Французский автоконцерн представил новое поколение модели Citroen C4 и электрокара e-C4

Модель Citroen C4 знаменита своими перевоплощениями в разных кузовах. Автомобиль уже успел побывать и хэтчбеком, и седаном, а вчера компания Citroen превратила популярную модель в компакт-кроссовер или купеобразный кросс-хэтчбек. Новинка была представлена в онлайн-трансляции вместо живой демонстрации, сообщает Motor.

Презентация новинки является достаточно важной для автоконцерна, так как Citroen C4 заменит собой сразу две модели: обычный C4 и кроссовер С4 Cactus. Новинка будет доступна в бензиновом, дизельном и электрическом варианте под названием e-C4. Как и С4 Cactus и C5 Aircross, новый хэтчбек получил подвеску с гидравлическими буферами, пришедшая на смену гидропневматике Hydractive. По словам французов, подвеска во время движения создает "эффект полета на ковре-самолете".

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Электрическая версия внешне ничем не отличается от бензиновой. Внутри у e-C4 установлен электромотор мощностью 136 лошадиных сил, а заряда батареи емкостью 50 киловатт-часов будет достаточно для преодоления 350 километров по циклу WLTP. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 9,7 секунды, а максимальная скорость составляет 150 километров в час. Особо подчеркивается, что за 10 минут можно пополнить заряд на 100 км пробега, до 80% емкости аккумулятор наполняется за полчаса, а полностью заряжается чуть более суток от обычной розетки.

Модели с традиционными моторами оснащаются пятью бензиновыми и двумя дизельными ДВС мощностью от 100 до 155 л.с. и отвечают экологическим нормам Евро 6. Агрегаты работают в паре с шестиступенчатой "механикой" или 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод будет как полным, так и передним.

Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
Citroen C4 2021
Фото: Motor1
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Из полезных мелочей стоит отметить наличие специального крепления под планшет, интегрированного в приборную панель, цветной проекционный дисплей, встроенный в ножку салонного зеркала видеорегистратор с 16 ГБ памяти и сиденья с особой пеной внутри для комфорта и поддержки пассажиров в дальней дороге.

В оснащение также входит круговой видеообзор, адаптивный круиз-контроль, системы освещения поворотов, слежения за разметкой, распознавания дорожных знаков и автоматического торможения при угрозе столкновения. Для новых С4 и e-C4 предусмотрена 31 комбинация цветов кузова и пакетов цветовых элементов, а также шесть различных тем отделки салона. Новинки будут доступны для заказа в Европе начиная с осени 2020 года.

Напомним, что ранее эксперты назвали ТОП-5 самых ненадежных б/у автомобилей. Также мы составляли рейтинг "вымирающих" деталей в современных автомобилях.

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Источник: Motor1
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