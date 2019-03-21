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Цитрус озвучил цены на обновленные iMac и AirPods

Цитрус озвучил цены на обновленные новинки Apple: AirPods – от 6 599 гривен, iMac — от 43 999 гривен

Несмотря на ранее объявленную дату презентации, назначенную на 25 марта, Apple, в очередной раз, удивила весь мир, представив несколько новинок на неделю раньше. После презентации iPad mini и iPad Air 18 марта фанатов техники Apple не заставили долго ждать. Не переставая удивлять, Apple презентовала еще два долгожданных (они не улучшались уже два года) обновленных продукта: настольные компьютеры Apple iMac и беспроводные наушники Apple AirPods. Новые настольные моноблоки iMac с диагоналями 21.5 и 27 дюймов получили вдвое большую производительность, чем их предшественники. А покупатели новых AirPods смогут наслаждаться беспроводной зарядкой и общаться с голосовым помощником Сири без активации приложения на смартфоне.

Новые Apple iMac 21,5" и 27": самое важное

Новые Apple iMac работают под управлением macOS Mojave и оснащены процессорами Intel Core i8 и i9. Прирост производительности по сравнению с iMac предыдущего поколения составляет от 60% (21.5-дюймовая модель с 6-ядерным процессором Intel Core i8) до 2.4 раз в случае с 27-дюймовой моделью, использующей 8-ядерный процессор Intel Core i9 поколения. Впервые в истории компьютеров iMac используются графические видеокарты Radeon Pro Vega, обеспечивающие прирост производительности в графике от 50% до 80% по сравнению с видеокартами предыдущего поколения. Вместе с лучшими в отрасли мониторами Retina с разрешением 4К и 5К это делает новые iMac 2019 года самыми желанными инструментами для работы дизайнеров, работающих с 3D-графикой, монтажом видео и разработкой сложных визуальных эффектов в высоком разрешении.

Оставить заявку на покупку можно на сайте Цитрус:

iMac 21,5" – цена от 43 999 гривен

https://www.citrus.ua/imac/apple-imac-mrt32-642192.html

iMac 27" – цена от 60 999 гривен

https://www.citrus.ua/imac/apple-imac-mrqy2-642194.html

Новые Apple AirPods: самое важное

Обновление самых популярных в мире беспроводных наушников — Apple AirPods получило новый чип H1, который обеспечивает более стабильное беспроводное соединение с устройствами и более быструю передачу данных: до 2 раз быстрее при переключении между активными устройствами и в 1,5 раза быстрее при телефонных звонках. Благодаря чипу H1 теперь Siri можно активировать с помощью голоса, а еще задержка сигнала при использовании наушников во время компьютерных игр стала до 30% ниже.

Новые AirPods позволяют слушать музыку 5 часов без подзарядки — это лучший показатель в индустрии. Время работы в режиме телефонного разговора теперь составляет до 3 часов. Кроме того, футляр обеспечивает наушникам несколько циклов зарядки, благодаря чему они могут работать более 24 часов. Эти восхитительные наушники можно будет купить с футляром, поддерживающим беспроводную зарядку по стандарту Qi. Для владельцев AirPods первого поколения будет доступен отдельный футляр с поддержкой беспроводной зарядки.

Оставить заявку на покупку можно на сайте Цитрус:

Apple AirPods 2 поколения — цена от 6599 гривен

https://www.citrus.ua/naushniki/becprovodnaya-garnitura-apple-airpods-with-charging-case-642209.html

"Новинки Apple — это самые популярные в мире электроники товары для потребителей, не привыкших отказывать себя в лучшем. Они сочетают в себе изменяющие рынок инновации с дизайном, который в кратчайшие сроки завоевывает мир и становится каноническим, — отмечают в сети магазинов Цитрус. — Цитрус с гордостью готов предложить украинским покупателям оформить заказ на представленные новинки Apple и обеспечить наилучший сервис и яркий покупательский опыт в наших магазинах".

До 25 марта еще есть время. И всем фанатам техники Apple остается только гадать, что же представит компания на анонсированной презентации и какие новинки мы сможем увидеть в ближайшие дни.

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 51 магазина, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

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