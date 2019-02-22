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Цитрус предлагает женщинам выбрать товары для скидок на 8 Марта!

Только в Цитрусе покупатели смогут повлиять на выбор товаров, на которые будут действовать скидки на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:54

Цитрус знает, что самый лучший подарок – желанный подарок. Поэтому к 8 Марта предлагает покупательницам самим выбрать товары, на которые будут распространяться скидки в этот день!

Как это работает

Чтобы повлиять на выбор товара для акции к 8 Марта, необходимо зайти на страницу – https://www.citrus.ua/golosuj-za-podarki-na-8-marta/ на сайте Цитруса и выбрать пять желаемых товаров, на которые хочется получить скидку. Итоги народного выбора Цитрус подведет в последний день зимы – 28 февраля - и объявит 10 самых популярных товаров, определенных покупателями. Все эти товары попадут в список акционных к 8 Марта!

Все проходит в три этапа:

  1. Покупатели выбирают по 5 товаров

  2. Цитрус публикует ТОП-10 самых востребованных товаров в результате голосования

  3. На эти и многие другие товары покупателей ждет скидка 8 Марта

Список всех товаров, участвующих в акции, можно увидеть на сайте Цитруса - https://www.citrus.ua/actions/8-marta

Бонус для участников голосования

Среди всех, кто примет участие в голосовании и выборе самых востребованных покупателями товаров для акционной цены, будут разыграны 8 сертификатов на покупку в Цитрусе по 1000 гривен каждый!

Встречаем весну ярко и с подарками, о которых давно мечтали!

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 51 магазина, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

Website: www.citrus.ua

Facebook: www.facebook.com/citrus.ua

Instagram: https://www.instagram.com/citrus_ua/

Информационный видеоблог про технику и аксессуары "Гаджетариум"

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