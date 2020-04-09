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Цитрус представил телефон № 1 в Украине — новая линейка realme уже в продаже

7 апреля компания Цитрус провела онлайн-презентацию, на которой была представлена новая линейка смартфонов в Украине — realme 6

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51

В начале марта 2020 года на украинском рынке появился новый стильный, технологичный бренд в средне-ценовом сегменте смартфонов — realme, который всего за неделю с начала продаж ворвался в пятерку самых продаваемых брендов смартфонов в нашей стране. И вот, спустя всего месяц, realme анонсировал старт продаж новой линейки 6-й серии смартфонов и бюджетника realme C3. Цель компании realme, как одного из самых популярных технологических брендов, внедрять как можно больше передовых разработок высокого уровня по доступной цене. Так, партнерство с ведущими производителями мобильных процессоров Qualcomm и MediaTek позволяет realme обходить конкурентов своей производительностью и завоевывать лидирующие позиции в benchmark тестах среди конкурентов своего ценового сегмента.

Использование передовых технологий, мощность, доступность и стиль позволяют компании realme установить новые стандарты лучшего телефона для молодежи, ведь 60% от более чем 27 миллионов пользователей realme моложе 25 лет.

Внедрить 64 Мп камеры и 6 модулей камеры в смартфон среднего уровня, а NFC — в смартфон базового уровня — смело? Для технологичного трендсеттера realme возможно все.

realme 6 самый мощный смартфон с четырьмя камерами в сегменте и первоклассный гейминговый экспириенс. Для него подобраны лучшие процессоры, оптимизированные под гейминг, улучшена ОС с точки зрения гейминга, увеличена батарея, зарядка аккумулятора емкостью 4300 мАч займет всего 1 час и добавлен 90 Гц дисплей для суперплавной картинки. На рынок телефон выйдет в двух цветовых решениях "Синяя комета" и "Белая комета".

realme 6 будет представлен в трех вариациях памяти со следующей ценой:

  • realme 6 4/64 Гб – 6599 грн;
  • relame 6 4/128 Гб – 6999 грн;
  • realme 6 8/128 Гб – 7299 грн.

realme 6 Pro — новый уровень фотографического опыта для смартфонов до 10000 грн: 6 камер, 20-кратный зум, двойная селфи-камера, встроенная в экран с ультраширокоугольным объективом, селфи-съемка со скоростью 120 кадров в секунду и UIS Max видеостабилизация обеспечивают лучший опыт видеосъемки. 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 720G и графический процессор Adreno 618 отлично справятся с многозадачностью и сложной игровой графикой. Представлен в двух цветовых решениях: синий и красный.

realme 6 Pro поступит в продажу с комплектацией памяти 8/128Гб и будет стоить 8999 грн.

realme 6i от конкурентов отличает в первую очередь аккумулятор емкостью в 5000 мАч, который заряжается через USB-C разъем и поддерживает быструю зарядку в 18 ватт. Также телефон поддерживает функцию обратной зарядки и может подзарядить наушники или смартфон друга. realme 6i — первый cмартфон с процессором MediaTek Helio G80 с 2-ядерным Cortex-A75, работающем на частоте 2 ГГц, и 6 Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Основная камера состоит из 4 модулей.

realme 6i, будет доступен в двух вариациях памяти по следующим ценам:

  • realme 6i 3/64 Гб – 4999 грн;
  • realme 6i 4/128 Гб – 5499 грн.

realme C3 — бюджетник с технологией NFC превзойдет все ваши ожидания. Гаджет оснащен мощным новым восьмиядерным процессором MediaTek Helio G70. Он прекрасно справляется как с повседневными задачами, так и с играми. Это первый смартфон с 3 камерами в этом ценовом сегменте. В гаджете есть удобно расположенный сканер отпечатков и предусмотрена разблокировка по лицу.

realmе C3 будет доступен в двух вариациях памяти со следующими ценами:

  • realme С3 2/32 Гб – 3499 грн;
  • realme С3 3/64 Гб – 3999 грн.

В будущем компания realme обещала порадовать своих последователей:

  • новыми TWS наушниками – до конца весны;
  • смарт ТВ и смарт-часами – до конца лета.

Если по секрету сказать, то это не все новинки. Компания сообщает, что ведет работу на новыми умными гаджетами, которые анонсирует в скором будущем.

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