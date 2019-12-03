Cмартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя
Владелец канадского Samsung Galaxy Note 10 получил обновление Android 10
Вышедший третьего сентября Android 10 пока доступен только на смартфонах Google Pixel, Essentials и OnePlus 7T. Для остальных моделей "десятка" пока не спешит с обновлением. Однако на днях случился сбой, который позволил одному пользователю Samsung Galaxy Note 10 по ошибке получить полноценную версию Android 10.
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О своем случайном обновлении пользователь поделился на Reddit, сообщает Gizchina. В сообщении говорится о том, что Galaxy Note 10 частного владельца получил стабильную версию Android 10, которая предназначалась для Galaxy S10. Похоже, это произошло случайно, поскольку Samsung не объявляла о намерении начать распространение стабильной версии Android 10 для Note 10.
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Что касается самого смартфона, получившего обновление, то он представляет собой разблокированную канадскую версию устройства, которая используется жителем Республики Беларусь. Другие владельцы Note 10 в Беларуси и Канаде не получали обновления. Более того, распространение фирменного интерфейса One UI 2.0 для этих регионов вообще не было анонсировано, поэтому можно сказать с большой долей уверенности, что обновление произошло абсолютно случайно.
Однако подобный случай вовсе не означает, что стабильная версия Android 10 в скором времени будет доступна другим пользователям. К примеру, для Galaxy S10 было выпущено семь бета-версий программной платформы до появления стабильной версии. Что касается Note 10, то на прошлой неделе разработчики выпустили третью бета-версию ОС для этой модели смартфона.
Напомним, что ранее Google прекратила поддержку популярных смартфонов. В то же время Google тайно готовит новый Android 11.
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