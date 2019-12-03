Cмартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя

Владелец канадского Samsung Galaxy Note 10 получил обновление Android 10

Android 10 случайно вышел для Samsung Galaxy Note 10 Фото: Andro-News

Вышедший третьего сентября Android 10 пока доступен только на смартфонах Google Pixel, Essentials и OnePlus 7T. Для остальных моделей "десятка" пока не спешит с обновлением. Однако на днях случился сбой, который позволил одному пользователю Samsung Galaxy Note 10 по ошибке получить полноценную версию Android 10.

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О своем случайном обновлении пользователь поделился на Reddit, сообщает Gizchina. В сообщении говорится о том, что Galaxy Note 10 частного владельца получил стабильную версию Android 10, которая предназначалась для Galaxy S10. Похоже, это произошло случайно, поскольку Samsung не объявляла о намерении начать распространение стабильной версии Android 10 для Note 10.

Что касается самого смартфона, получившего обновление, то он представляет собой разблокированную канадскую версию устройства, которая используется жителем Республики Беларусь. Другие владельцы Note 10 в Беларуси и Канаде не получали обновления. Более того, распространение фирменного интерфейса One UI 2.0 для этих регионов вообще не было анонсировано, поэтому можно сказать с большой долей уверенности, что обновление произошло абсолютно случайно.

Android 10 на Galaxy Note 10 Фото: Gizchina

Однако подобный случай вовсе не означает, что стабильная версия Android 10 в скором времени будет доступна другим пользователям. К примеру, для Galaxy S10 было выпущено семь бета-версий программной платформы до появления стабильной версии. Что касается Note 10, то на прошлой неделе разработчики выпустили третью бета-версию ОС для этой модели смартфона.

Напомним, что ранее Google прекратила поддержку популярных смартфонов. В то же время Google тайно готовит новый Android 11.

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