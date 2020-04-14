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Crytek намекает на выход новой игры в серии Crysis

Аккаунт Crysis в Twitter неожиданно возобновил свою работу после трех лет молчания, намекая на предстоящее объявление или новую игру

Евгений Опанасенко
Сегодня, 18:37

Неожиданно для всей игровой аудитории Twitter-страница игры Crysis внезапно "ожила" после трех лет безмолвного молчания. Предыдущая запись на странице игры была сделана в середине декабря 2016 года. Похоже студия Crytek, разработчики оригинальных игр серии Crysis, готовят нечто, связанное с этим проектом. Анонс, вероятно, состоится очень скоро.

К сожалению, из Twitter невозможно сделать хоть какие-то выводы – краткое сообщение не дает никаких подсказок. Сообщение гласит следующее: "Receiving Data (что в переводе означает "Получение данных")".

Сообщение может указывать на что угодно: от новой игры Crysis до ремастера. Последняя игра, Crysis 3, была выпущена в 2013 году. Однако продажи оказались ниже ожидаемых, поэтому компания вынуждена была закрыть некоторые студии в 2015 году из-за финансовых проблем. В 2018 году Crytek выпустили Hunt: Showdown – игра была тепло воспринята как критиками, так и игровой аудиторией.

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Ранее в апреле некоторые СМИ обратили внимание на то, что неожиданно обновился официальный сайт Crysis. В частности, появилось изображение бойца в нанокостюме. Издатель шутера, компания Electronic Arts, ранее обещала, что в течение года выпустит ремастеры нескольких любимых игроками проектов.

Напомним, что ранее в условиях коронавируса к дефицитным товарам добавились игровые приставки – их сметают с полок. В то же время Call of Duty: Modern Warfare 2 в Украине внезапно подвергли цензуре.

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Источник: IGN
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