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День отца: чем порадовать любимого мужчину

Фитнес-браслет и смарт-часы – актуальный подарок для активного мужчины

Каждое третье воскресенье июня миллионы людей отмечают День отца. Праздник этот пришел к нам из США, где о нем впервые заговорили еще в 1910 году. Сначала он покорил Европу, а в 2019 году добрался и до Украины.

Мир стремительно меняется и семейные ценности, к сожалению, все чаще отодвигаются на второй-третий план. Тем более важно вспоминать о родных и близких, ценить каждую минуту, проведенную вместе и, конечно, радовать их приятными сюрпризами и подарками. Что же можно подарить папе, человеку, который вырастил и воспитал, научил быть сильным, смело смотреть в глаза сложностям и не отступать перед большими и маленькими препятствиями?

Самое ценное для родителей – забота и поддержка выросших детей. И почему бы не выразить свою заботу в поддержании здоровья, жизненной энергии и спортивной формы? Ни один мужчина не устоит перед таким проявлением внимания. Ведь спорт и здоровый образ жизни – не просто модная тенденция, а основа полноценной жизни на многие годы.

Чтобы поддерживать себя в форме, недостаточно заниматься спортом от случая к случаю, этот процесс стоит контролировать ежеминутно. И для этого современная индустрия предлагает немало полезных гаджетов, наиболее популярные из которых – фитнес-браслеты и смарт-часы. Если вы действительно хотите порадовать мужчину в этот семейный праздник, давайте разберемся, по каким же критериям стоит выбирать для него подарок.

Фитнес-браслет (или фитнес-трекер) анализирует физическую активность своего владельца, измеряет пульс и качество сна. Как правило, гаджет синхронизируется со смартфоном и с помощью специальной программы владелец может оценивать и анализировать состояние своего организма. Браслет также может "сообщать" своему владельцу о сигнале будильника, сообщениях и звонках, поступающих на телефон. Синхронизация, как правило, происходит с помощью блютуз-канала. Текущая информация выводится на дисплей самого устройства.

При выборе такого подарка обратите внимание на его специфический функционал: некоторые модели совместимы только с Android, другие поддерживают связь еще и с iOS (как, например,SAMSUNG Galaxy Fite Yellow) и Windows. Часть программных приложений может предоставить дополнительные услуги, например, экспресс-консультацию с фитнес-тренером, вибросигнал при длительном бездействии и т.п. Для активных мужчин, особенно в летний период, очень важным качеством может оказаться водонепроницаемость устройства, которая, как правило, маркируется как WR (water resistant). Дисплей может быть как монохромным, так и цветным. Например, XIAOMI Mi Smart Band 4.

Функционал смарт-часов еще более широк. Именно поэтому тенденция спроса 2020 года показывает их существенное преимущество перед фитнес-браслетами. Современные смарт-часы – это, по сути, мини-компьютер на запястье, выполняющий к тому же еще и некоторые функции смартфона. Они позволяют осуществлять звонки, принимать и отправлять сообщения, заходить в соцсети, имеют GPS-навигатор, возможность выхода в интернет, некоторые модели оснащены камерой. Разумеется, этот гаджет может выполнять и все функции фитнес-браслета – измерять пройденное расстояние, считать пульс, проверять качество сна.

Смарт-часы имеют монохромные и цветные дисплеи, кнопочное или сенсорное управление, большинство из них водостойкие. К каждой модели можно подобрать удобный ремешок, выполненный из различных материалов – пластика, каучука, кожи, металла. Стоимость гаджета, естественно, зависит от качества дисплея, функционала модели и популярности производителя.

Если вы действительно хотите порадовать мужчину в праздник отца, обратите внимание на AMAZFIT T-Rex c максимальной защитой от внешнего воздействия. Это спортивная модель с сенсорным экраном и возможностью управления кнопками, предназначена для активных мужчин. Синхронизируется как с Android, так и с iOS и другими устройствами. Модель с максимальным функционалом и качественной эргономикой.

А вот HUAWEI WATCH GT 2e Graphite Black позволяет гаджету работать автономно без подзарядки не менее 2 недель. Согласитесь, полезное качество с учетом дачно-отпускного периода, особенно для активного мужчины, ведь там, где он решил провести недельку отпуска, вполне может не оказаться электророзетки. Оснащен барометром, датчиком подсчета количества калорий, скорости движения содержания кислорода в крови, шагомером, пульсометром. Позволяет настраивать 85 режимов тренировок, в том числе и 15 профессиональных. Дает возможность слушать любимые треки и делать качественные фотографии.

Дарить подарки иногда не менее приятно, чем их получать. Особенно, когда ваш сюрприз не останется под грудой хлама в шкафу, а будет с удовольствием и ежедневно использоваться. Отец и активный образ жизни – почти синонимы. Так почему бы не подарить такому идеальному папе еще и комфорт и удовольствие от каждого дня?

Широкий выбор фитнес-браслетов и смарт-часов можно найти в ближайшем магазине сети Eldorado или заказать онлайн с доставкой до дверей уже сегодня.

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